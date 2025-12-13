Зв'язок як удома: Vodafone, Telekom і O2 скасовують роумінг для українців у Німеччині

З 16 грудня українські біженці в Німеччині зможуть користуватися своїми українськими SIM-картами без додаткової плати за роумінг. Відповідну угоду вже запровадив оператор Vodafone, тоді як Deutsche Telekom і O2 приєднаються до ініціативи з 1 січня.

Українці, які перебувають у Німеччині, зможуть користуватися мобільним зв'язком, інтернетом та іншими послугами на умовах, максимально наближених до тих, що діють в Україні. Про це повідомляє видання Finanzen.

У Vodafone наголосили, що нова угода істотно спростить комунікацію для людей, вимушених покинути країну через війну.

Таким чином, українці зможуть використовувати свої контракти на мобільний зв'язок так, наче вони перебувають удома, заявили в компанії. Це означає відсутність додаткових зборів за дзвінки, мобільний інтернет і SMS під час використання українських SIM-карток у Німеччині.

Оператори Deutsche Telekom і O2 запустять аналогічну послугу з 1 січня, коли набуде чинності новий регламент Європейського союзу, що передбачає скасування додаткових зборів за роумінг у рамках розширених угод.

Водночас нові правила поширюються не тільки на Україну, а й на Молдову. При цьому угода не діє на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Також зазначається, що громадяни Німеччини, які використовують українські SIM-картки, зможуть користуватися мобільним зв'язком в Україні без "значних додаткових витрат".

Автори публікації нагадали, що ще з середини 2017 року жителі країн Європейського союзу не платять додаткові збори за мобільний роумінг під час поїздок усередині ЄС.

Згідно з принципом "Roaming Like at Home" (Роумінг як вдома), користувачі оплачують мобільні послуги за кордоном за тими самими тарифами, що й у своїй країні. Тепер аналогічний підхід фактично поширюється і на українців, які перебувають у Німеччині.

"Україна робить крок у бік Європейського Союзу в питанні роумінгу мобільного зв'язку", — підкреслено в матеріалі.

Раніше повідомлялося, що після підписання президентом України Володимиром Зеленським профільного закону № 4670-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій" у країні може істотно подорожчати інтернет. За словами експертів, йдеться про можливий колосальний стрибок цін на послуги — до 3 000 грн на місяць.