Связь как дома: Vodafone, Telekom и O2 отменяют роуминг для украинцев в Германии

С 16 декабря украинские беженцы в Германии смогут пользоваться своими украинскими SIM-картами без дополнительной платы за роуминг. Соответствующее соглашение уже ввел оператор Vodafone, тогда как Deutsche Telekom и O2 присоединятся к инициативе с 1 января.

Украинцы, находящиеся в Германии, смогут пользоваться мобильной связью, интернетом и другими услугами на условиях, максимально приближенных к тем, что действуют в Украине. Об этом сообщает издание Finanzen.

В Vodafone подчеркнули, что новое соглашение существенно упростит коммуникацию для людей, вынужденных покинуть страну из-за войны.

Таким образом, украинцы смогут использовать свои контракты на мобильную связь так, как будто они находятся дома, заявили в компании. Это означает отсутствие дополнительных сборов за звонки, мобильный интернет и SMS при использовании украинских SIM-карт в Германии.

Операторы Deutsche Telekom и O2 запустят аналогичную услугу с 1 января, когда вступит в силу новый регламент Европейского союза, предусматривающий отмену дополнительных сборов за роуминг в рамках расширенных соглашений.

Вместе с тем новые правила распространяются не только на Украину, но и на Молдову. При этом соглашение не действует на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Также отмечается, что граждане Германии, использующие украинские SIM-карты, смогут пользоваться мобильной связью в Украине без "значительных дополнительных расходов".

Авторы публикации напомнили, что еще с середины 2017 года жители стран Европейского союза не платят дополнительные сборы за мобильный роуминг при поездках внутри ЕС.

Согласно принципу "Roaming Like at Home" (Роуминг как дома), пользователи оплачивают мобильные услуги за границей по тем же тарифам, что и в своей стране. Теперь аналогичный подход фактически распространяется и на украинцев, находящихся в Германии.

"Украина делает шаг в сторону Европейского Союза в вопросе роуминга мобильной связи", – подчеркнуто в материале.

Ранее сообщалось, что после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским профильного закона № 4670-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию отдельных вопросов в сфере электронных коммуникаций" в стране может существенно подорожать интернет. По словам экспертов, речь идет о возможном колоссальном скачке цен на услуги — до 3 000 грн в месяц.