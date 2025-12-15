В країні ЄС вперше за 40 років виявлена проказа: небезпечну хворобу діагностували у масажисток

Вперше за понад 40 років в одній із країн Європейського союзу виявили проказу. Середньовічну хворобу діагностували у двох масажисток СПА-центру.

Про перші випадки прокази в Румунії повідомило інформаційне агентство Reuters. Хворобу виявили у двох громадянок Індонезії віком 21 та 25 років, які працювали масажистками в СПА-центрі міста Клуж на північному заході країни.

За інформацією румунського Міністерства охорони здоров'я, ще дві людини проходять тестування. Міністр охорони здоров'я Александру Рогобете запевнив, що клієнтам СПА-центру не варто хвилюватися про ймовірне зараження, бо для інфікування потрібен тривалий контакт із носієм. Втім на час проведення розслідування заклад закрили.

Одна з пацієнток нещодавно повернулася з однієї з країн Азії, де місяць провела зі своєю матір'ю, госпіталізованою з тією самою хворобою. Обидві інфіковані індонезійки наразі перебувають на лікуванні.

Проказа в Румунії: що відомо про хворобу

Проказа вважається забутою інфекцією у Європі. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Румунії останній підтверджений випадок було виявлено 44 роки тому.

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України розповідає, що проказа (лепра, хвороба Генсена) є хронічним інфекційним захворюванням, яке уражає шкіру, очі, периферичні нерви, слизову оболонку верхніх дихальних шляхів і може призводити до каліцтв за несвоєчасного лікування.

Її збудником є мікобактерії Mycobacterium leprae і Mycobacterium lepromatosis, що передаються під час чхання та кашлю чи контактним шляхом за умови тривалої та тісної взаємодії, наприклад, під час спільного проживання.

Лепру діагностують за виявлення однієї з трьох ознак:

виражена втрата чутливості на блідій (гіпопігментованій) або червоній ділянці шкіри;

потовщений або збільшений периферичний нерв зі втратою чутливості та/або слабкістю м'язів, що іннервуються цим нервом;

наявність кислотостійких бацил у мазку зі шкіри.

На ранній стадії хвороби спостерігаються шкірні зміни, та згодом травми і вторинні інфекції можуть призводити до деформації та втрати пальців і до сліпоти. Без специфічного лікування пацієнти можуть стати людьми з інвалідністю, та за умови своєчасного звернення до лікарів проказа виліковна.

Проказа в Україні

Лепру називають забутою тропічною хворобою, та щорічно вона діагностується у 200 000 осіб у понад 120 країнах.

В Україні випадки цієї хвороби надзвичайно рідкісні (поодинокі упродовж багатьох років), пацієнти з проказою лікуються в спеціалізованому "Українському лепрозорії МОЗ України" в Одеській області. Станом на кінець 2023 року на лікуванні в стаціонарі були троє чоловіків 1939, 1948 та 1954 років народження.

Нагадаємо, 11 листопада ЗМІ розповідали, що українські медики почали фіксувати хворобу, якої раніше ніколи не бачили. Через ускладнену евакуацію в Україні поширилася газова гангрена, яка вважалася захворюванням Першої світової війни.

Влітку в Китаї поширився вірус чикунгунья, який переноситься комарами. На початку серпня захворювання діагностували у 8 000 хворих, вірус дістався Тайваню.