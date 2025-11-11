Вважалася забутою: українські медики почали фіксувати хворобу, якої раніше ніколи не бачили, — ЗМІ

Українські лікарі почали виявляти випадки газової гангрени — захворювання, з яким раніше ніколи не стикалися. Воно вважалося забутим і пов'язується з окопами Першої світової війни.

Поширення забутої хвороби з минулого медики пов'язують з посиленими атаками російських безпілотників на фронті, що суттєво ускладнило можливості евакуації поранених. Через це інфекції поширюються "з тривожною швидкістю", розповідає видання The Telegraph.

"Ми спостерігаємо ускладнення травм, яких ніхто з живих людей ніколи не бачив у воєнний час. Таких затримок з евакуацією не було за останні 50 років — мабуть, з часів Другої світової війни, а може, й раніше. І ми спостерігаємо патології, яких раніше ніколи не бачили", — розповів іноземний волонтер-медик, що працює у Запорізькій області.

Газова гангрена, випадки якої почали фіксувати медики, виникає після травматичних ушкоджень, таких як глибокі вогнепальні або вибухові поранення. За ситуації в Україні такі ситуації трапляються доволі часто: до медиків потрапляють люди, які зазнали поранень за кілька тижнів до цього.

Відео дня

"Газову гангрену вивчають у школі… Однак в Україні її можна побачити, бо люди сидять з такими ранами і не отримують належного догляду — їх просто не можна швидко доставити назад до лікарні, щоб належним чином вилікувати", — зазначив медик.

Чим небезпечна газова гангрена

Як свідчать дані з сайту ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я), відкриті рани можуть спричинити серйозні бактеріальні інфекції ран, включаючи газову гангрену та правець. Ті натомість можуть призвести до тривалої інвалідності, хронічної інфекції ран або кісток та смерті. Однак особливу загрозу захворювання становлять у випадку, коли постраждалі звертаються за допомогою дуже пізно.

Лікування такого захворювання доволі складне і не може забезпечити гарантію на успіх навіть у найкращих медичних закладах, пише The Telegraph.

Історично газова гангрена вважається захворюванням Першої світової війни через складні умови на полі бою, важкі травми та обмежені можливості медицини. Сучасна медицина пішла далеко вперед, однак через ситуацію в Україні санація ран та застосування антибіотиків одразу майже неможливі у зв'язку з обмеженим доступом до лабораторій. Натомість найчастіше постраждалі отримують допомогу у підвалах покинутих будівель чи бункерах.

Такі приміщення не облаштовані у належний спосіб й часто не є стерильними, що ускладнює стан постраждалих.

Нагадаємо, 5 листопада у Центрі громадського здоров’я МОЗ України повідомили про спалах вірусу Коксакі.

Також 3 листопада сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі Ранок.LIVE розповіла, чим небезпечний новий штам COVID-19 Stratus.