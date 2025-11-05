Не лише на Київщині: в Україні зафіксували спалах вірусу Коксакі, як він проявляється (фото)

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України повідомили про спалах вірусу Коксакі на Київщині. Однак редактор Фокусу, чия дитина перенесла цю хворобу, припускає, що в самій столиці було навіть більше випадків зараження.

"Віруси Коксакі спричиняють ентеровірусну інфекцію, яка може мати різноманітні прояви — від легкого нездужання до серйозних уражень нервової системи чи серця. Найчастіше хворіють діти, особливо у період активного спілкування в колективах", — пояснили у центрі 4 листопада.

Вірус Коксакі на Київщині: що відомо про спалах

За даними Міністерства охорони здоров'я, "нещодавно" у Київській області зареєстрували спалах хвороби Коксакі — захворіли 13 дітей. 12 з них вже одужали, ще одна дитина станом на вівторок залишалась на стаціонарному лікуванні.

"Нині фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Організовано комплекс протиепідемічних заходів для локалізації та ліквідації спалаху", — зазначили у Центрі громадського здоров’я.

Станом на 4 листопада нових випадків не фіксували.

Які симптоми видають вірус Коксакі

Інкубаційний період зазвичай триває від 3 до 6 днів.

Симптоми можуть відрізнятись, але найчастіше це:

стрибок температури до 38–40°C;

біль у горлі та почервоніння мигдаликів;

висип у вигляді пухирців на долонях, ступнях, у роті;

нудота, блювання, діарея;

загальна слабкість, головний біль.

Вірусом Коксакі частіше хворіють діти Фото: Держпродспоживслужба

"У більшості випадків хвороба минає самостійно протягом 7–10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи (менінгіт, енцефаліт) або серцевого м’яза (міокардит). Такі випадки потребують негайного медичного втручання", — повідомила пресслужба.

Вакцини проти вірусу Коксакі не існує, тому захиститись від хвороби можна лише завдяки дотриманню правил гігієни та зміцненню імунітету. Однак в разі появи симптомів українців закликають негайно звертатись до лікаря. Займатись самолікуванням не можна, адже деякі ліки можуть лише погіршити стан.

Вірус Коксакі дістався і до Києва

Редактор Фокусу, чия дитина перенесла вірус Коксакі, розповів, що його син перехворів ще в середині жовтня.

"І він не один такий, випадків захворювання ще з вересня вистачало. У нас на Борщазі (йдеться про житловий масив Борщагівка — ред.) були карантинні заходи у садочку — лише в нашій групі 3 хворих було. І коли дружина з малим до лікаря ходила, то та їй сказала, що вони вже треті за день із Коксакі", — поділився він.

Журналіст припускає, що у Києві могло бути навіть більше випадків, аніж зафіксували на Київщині. З його слів, у дитини була висипка, передусім на руках і ногах. Однак саме вірус Коксакі видало те, що висипало на долонях і в роті.

У співробітника видання дитина перенесла вірус Коксакі ще в жовтні Фото: Держпродспоживслужба

"Може бути температура до 40, але у нас у легкій формі була, і температури не було. Хворіють переважно діти, дорослих дуже мало заражається — ми з дружиною не захворіли", — зазначив редактор.

Хвороба минула впродовж 7-10 днів. З його слів, зараз у знайомого журналіста також хворіє донька, і вони проживають у Дарницькому районі Києва.

