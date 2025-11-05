Не только в Киевской области: в Украине зафиксировали вспышку вируса Коксаки, как он проявляется (фото)

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины сообщили о вспышке вируса Коксаки в Киевской области. Однако редактор Фокуса, чей ребенок перенес эту болезнь, предполагает, что в самой столице было даже больше случаев заражения.

"Вирусы Коксаки вызывают энтеровирусную инфекцию, которая может иметь различные проявления — от легкого недомогания до серьезных поражений нервной системы или сердца. Чаще всего болеют дети, особенно в период активного общения в коллективах", — пояснили в центре 4 ноября.

Вирус Коксаки в Киевской области: что известно о вспышке

По данным Министерства здравоохранения, "недавно" в Киевской области зарегистрировали вспышку болезни Коксаки — заболели 13 детей. 12 из них уже выздоровели, еще один ребенок по состоянию на вторник оставался на стационарном лечении.

"Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование, определяют причины и условия, способствовавшие распространению инфекции. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации и ликвидации вспышки", — отметили в Центре общественного здоровья.

По состоянию на 4 ноября новых случаев не фиксировали.

Какие симптомы выдают вирус Коксаки

Инкубационный период обычно длится от 3 до 6 дней.

Симптомы могут отличаться, но чаще всего это:

скачок температуры до 38-40°C;

боль в горле и покраснение миндалин;

сыпь в виде пузырьков на ладонях, ступнях, во рту;

тошнота, рвота, диарея;

общая слабость, головная боль.

Вирусом Коксаки чаще болеют дети Фото: Госпродпотребслужба

"В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно в течение 7-10 дней. Однако в отдельных ситуациях возможно поражение нервной системы (менингит, энцефалит) или сердечной мышцы (миокардит). Такие случаи требуют немедленного медицинского вмешательства", — сообщила пресс-служба.

Вакцины против вируса Коксаки не существует, поэтому защититься от болезни можно только благодаря соблюдению правил гигиены и укреплению иммунитета. Однако в случае появления симптомов украинцев призывают немедленно обращаться к врачу. Заниматься самолечением нельзя, ведь некоторые лекарства могут только ухудшить состояние.

Вирус Коксаки добрался и до Киева

Редактор Фокуса, чей ребенок перенес вирус Коксаки, рассказал, что его сын переболел еще в середине октября.

"И он не один такой, случаев заболевания еще с сентября хватало. У нас на Борщаге (речь идет о жилом массиве Борщаговка — ред.) были карантинные мероприятия в садике — только в нашей группе 3 больных было. И когда жена с малым к врачу ходила, то та ей сказала, что они уже третьи за день с Коксаки", — поделился он.

Журналист предполагает, что в Киеве могло быть даже больше случаев, чем зафиксировали в Киевской области. По его словам, у ребенка была сыпь, прежде всего на руках и ногах. Однако именно вирус Коксаки выдало то, что высыпало на ладонях и во рту.

У сотрудника издания ребенок перенес вирус Коксаки еще в октябре Фото: Госпродпотребслужба

"Может быть температура до 40, но у нас в легкой форме была, и температуры не было. Болеют в основном дети, взрослых очень мало заражается — мы с женой не заболели", — отметил редактор.

Болезнь прошла в течение 7-10 дней. По его словам, сейчас у знакомого журналиста также болеет дочь, и они проживают в Дарницком районе Киева.

