В стране ЕС впервые за 40 лет выявлена проказа: опасную болезнь диагностировали у массажисток

Впервые за более чем 40 лет в одной из стран Европейского союза обнаружили проказу. Средневековую болезнь диагностировали у двух массажисток СПА-центра.

О первых случаях проказы в Румынии сообщило информационное агентство Reuters. Болезнь обнаружили у двух гражданок Индонезии в возрасте 21 и 25 лет, которые работали массажистками в СПА-центре города Клуж на северо-западе страны.

По информации румынского Министерства здравоохранения, еще два человека проходят тестирование. Министр здравоохранения Александру Рогобете заверил, что клиентам СПА-центра не стоит волноваться о вероятном заражении, потому что для инфицирования нужен длительный контакт с носителем. Впрочем, на время проведения расследования заведение закрыли.

Одна из пациенток недавно вернулась из одной из стран Азии, где месяц провела со своей матерью, госпитализированной с той же болезнью. Обе инфицированные индонезийки сейчас находятся на лечении.

Проказа в Румынии: что известно о болезни

Проказа считается забытой инфекцией в Европе. По данным Министерства здравоохранения, в Румынии последний подтвержденный случай был выявлен 44 года назад.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины рассказывает, что проказа (лепра, болезнь Генсена) является хроническим инфекционным заболеванием, которое поражает кожу, глаза, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и может приводить к увечьям при несвоевременном лечении.

Ее возбудителем являются микобактерии Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis, которые передаются во время чихания и кашля или контактным путем при условии длительного и тесного взаимодействия, например, во время совместного проживания.

Лепру диагностируют при обнаружении одного из трех признаков:

выраженная потеря чувствительности на бледной (гипопигментированной) или красной области кожи;

утолщенный или увеличенный периферический нерв с потерей чувствительности и/или слабостью мышц, иннервируемых этим нервом;

наличие кислотоустойчивых бацилл в мазке с кожи.

На ранней стадии болезни наблюдаются кожные изменения, но впоследствии травмы и вторичные инфекции могут приводить к деформации и потере пальцев и к слепоте. Без специфического лечения пациенты могут стать людьми с инвалидностью, но при условии своевременного обращения к врачам проказа излечима.

Проказа в Украине

Лепру называют забытой тропической болезнью, однако ежегодно она диагностируется у 200 000 человек в более 120 странах.

В Украине случаи этой болезни чрезвычайно редки (единичные на протяжении многих лет), пациенты с проказой лечатся в специализированном "Украинском лепрозории МЗ Украины" в Одесской области. По состоянию на конец 2023 года на лечении в стационаре были трое мужчин 1939, 1948 и 1954 годов рождения.

