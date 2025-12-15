Військовий літак США ледь не збив цивільний лайнер над Венесуелою (відео)

Пасажирський літак Airbus A320 авіакомпанії JetBlue прибув у міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, після того, як у нього ледь не врізався військовий літак США, що летів із вимкненим транспондером.

Рейс B61112 прямував із Кюрасао, розташованого недалеко від Венесуели, в аеропорт імені Джона Кеннеді, коли наблизився на небезпечну відстань до літака-заправника ВПС США. Пілот 13-річного Airbus 320 заявив, що у військового літака був вимкнений транспондер, повідомляє CNN.

Аудіозаписи з кабіни пілота свідчать про гнів пілота пасажирського літака після небезпечного інциденту: "Ми ледь не зіткнулися в повітрі. Вони пролетіли прямо по нашій траєкторії... У них не був увімкнений транспондер, це обурливо".

Пілот також сказав: "Пролітав прямо перед нами, за 8 кілометрів від нас, приблизно за 3 кілометри, пролетів літак-заправник ВПС США, який перебував на нашій висоті. Нам довелося припинити набір висоти". Пілот додав, що літак ВПС США потім попрямував у повітряний простір Венесуели.

Представник JetBlue Дерек Домбровскі заявив: "Ми повідомили про цей інцидент федеральній владі і візьмемо участь у будь-якому розслідуванні".

Це відбувається на тлі ударів президента Дональда Трампа по ймовірних венесуельських наркоторговцях. Напруженість між США і Венесуелою різко зросла, і Трамп заявив: "Усім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям і торговцям людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над Венесуелою і навколо неї повністю закритим". Але Кюрасао — острівна держава в південній частині Карибського моря.

Пентагон перенаправив запит у ВПС для отримання коментарів.

Минулого місяця Федеральне управління цивільної авіації США випустило попередження для американських літаків, наполегливо закликаючи їх "проявляти обережність" при знаходженні в повітряному просторі Венесуели "у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації та посиленням військової активності у Венесуелі або навколо неї".

Нагадаємо, раніше військові США захопили супертанкер Венесуели, який прямував із вантажем нафти на борту. Наразі танкер прямує до Г'юстона, а в Пентагоні заявили, що захоплюватимуть танкери й надалі.

А президент США Дональд Трамп репостнув статтю колумніста Fox News Девіда Маркуса, у якій автор припускає, що діями й ультиматумами для Венесуели президент США тисне на президента РФ Володимира Путіна.