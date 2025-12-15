Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании JetBlue прибыл в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, после того, как в него едва не врезался военный самолет США, который летел с выключенным транспондером.

Рейс B61112 следовал из Кюрасао, расположенного недалеко от Венесуэлы, в аэропорт имени Джона Кеннеди, когда приблизился на опасное расстояние к самолету-заправщику ВВС США. Пилот 13-летнего Airbus 320 заявил, что у военного самолета был выключен транспондер, сообщает CNN.

Аудиозаписи из кабины пилота свидетельствуют о гневе пилота пассажирского самолета после опасного инцидента: "Мы чуть не столкнулись в воздухе. Они пролетели прямо по нашей траектории... У них не был включен транспондер, это возмутительно".

Пилот также сказал: "Пролетал прямо перед нами, в 8 километрах от нас, примерно в 3 километрах, пролетел самолет-заправщик ВВС США, который находился на нашей высоте. Нам пришлось прекратить набор высоты". Пилот добавил, что самолет ВВС США затем направился в воздушное пространство Венесуэлы.

Представитель JetBlue Дерек Домбровски заявил: "Мы сообщили об этом инциденте федеральным властям и примем участие в любом расследовании".

Это происходит на фоне ударов президента Дональда Трампа по предполагаемым венесуэльским наркоторговцам. Напряженность между США и Венесуэлой резко возросла, и Трамп заявил: «Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над венесуэлой и вокруг ней полностью закрытым". Но Кюрасао — островное государство в южной части Карибского моря.

Пентагон перенаправил запрос в ВВС для получения комментариев.

В прошлом месяце Федеральное управление гражданской авиации США выпустило предупреждение для американских самолетов, настоятельно призывая их "проявлять осторожность" при нахождении в воздушном пространстве Венесуэлы "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и усилением военной активности в Венесуэле или вокруг нее".

Напомним, ранее военные США захватили супертанкер Венесуэлы, который следовал с грузом нефти на борту. Сейчас танкер идет в Хьюстон, а в Пентагоне заявили, что будут захватывать танкеры и дальше.

А президент США Дональд Трамп репостнул статью колумниста Fox News Дэвида Маркуса, в которой автор предполагает, что действиями и ультиматумами для Венесуэлы президент США давит на президента РФ Владимира Путина.