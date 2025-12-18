Наймолодша жертва терору: на пляжі в Сіднеї загинула 10-річна дочка українців (фото)

Наймолодшою жертвою стрілянини на пляжі Bondi Beach стала десятирічна Матильда, батьки і брат якої 2014 року покинули окупований Крим і прилетіли до Австралії.

Родичі дівчинки виступили на поминальній акції, в якій взяли участь тисячі людей, повідомляє ВВС. Вони вшанували пам'ять 15 жертв, які загинули від рук терористів під час заходу, присвяченого початку Хануки, 14 грудня.

"Ми приїхали з України. Я привезла із собою свого старшого сина. Я не могла уявити, що втрачу свою доньку тут", — розповіла мати дівчинки, Валентина.

Матильда народилася вже в Австралії, і батьки, Валентина і Михайло, дали ім'я доньці на честь своєї нової батьківщини.

"Я назвав її Матильдою, тому що вона була нашою першою дитиною, народженою в Австралії. Матильда — популярне ім'я в Австралії", — зізнався батько сімейства, маючи на увазі пісню "Матильда, що вальсує", яку дуже люблять місцеві жителі.

Сім'я святкувала Хануку, коли почався напад. Матильду застрелили просто на очах у її батьків і шестирічної сестри. За словами матері, стрілець спеціально цілився в її доньку попри те, що та була налякана і плакала.

На похороні Матильди її тітка Ліна Чорних розповіла, що племінниця була "життєрадісною дитиною, яка поширювала любов усюди, куди б не йшла". Вона закликала єврейську громаду чинити так само на її честь.

Матильда народилася вже в Австралії Фото: ВВС

"Спрямуйте свій гнів... просто поширюйте щастя, любов і пам'ять про мою улюблену племінницю. Сподіваюся, тепер вона ангел. Можливо, вона пошле світові трохи позитиву", — звернулася вона до присутніх.

Жінка каже, що сім'я спустошена після цієї трагічної втрати.

"Я дивлюся на їхні обличчя і не знаю, чи будуть вони коли-небудь знову щасливі", — сказала вона про батьків Матильди. Молодша сестра Матильди, з якою вона була "нерозлучна", вражена і розгублена, додала Ліна.

"У неї не вистачає сліз, щоб плакати".

Цього ж дня, коли поховали наймолодшу жертву стрілянини, поховали і старшу. 18 грудня в тому ж похоронному бюро відбулася панахида за Олександром Клейтманом — 87-річним чоловіком, який пережив Голокост. Він загинув, захищаючи свою дружину Ларису. Подружжя прожило разом понад півстоліття, а до Австралії емігрувало з України вже в зрілому віці.

Загалом унаслідок антисемітського теракту загинуло щонайменше 15 осіб, 42 дістали поранення. За даними поліції, вогонь відкрили два терористи — 50-річний чоловік і його 24-річний син, — які присягнули на вірність ІДІЛ. Одного з них ідентифікували як Навіда Акрама.

Батько загинув, а сина взяли під варту: він перебуває у важкому стані. Старший із терористів мав шість одиниць легально зареєстрованої вогнепальної зброї.

Нагадаємо, 14 грудня на популярному пляжі Сіднея в Австралії сталася стрілянина.

Також повідомлялося про чоловіка, який обеззброїв нападника в Сіднеї, внаслідок чого дістав поранення.