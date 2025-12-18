Самая младшая жертва террора: на пляже в Сиднее погибла 10-летняя дочь украинцев (фото)

Самой юной жертвой стрельбы на пляже Bondi Beach стала десятилетняя Матильда, родители и брат которой в 2014 году покинули оккупированный Крым и прилетели в Австралию.

Родственники девочки выступили на поминальной акции, в которой приняли участие тысячи людей, сообщает ВВС. Они почтили память 15 жертв, погибших от рук террористов во время мероприятия, посвященного началу Хануки, 14 декабря.

"Мы приехали из Украины. Я привезла с собой своего старшего сына. Я не могла представить, что потеряю свою дочь здесь", — рассказала мать девочки, Валентина.

Матильда родилась уже в Австралии, и родители, Валентина и Михаил, дали имя дочери в честь своей новой родины.

"Я назвал ее Матильдой, потому что она была нашим первым ребенком, рожденным в Австралии. Матильда — популярное имя в Австралии", – признался отец семейства, имея в виду песню "Вальсирующая Матильда", которую очень любят местные жители.

Семья праздновала Хануку, когда началось нападение. Матильду застрелили прямо на глазах у ее родителей и шестилетней сестры. По словам матери, стрелок специально целился в ее дочь несмотря на то, что та была напугана и плакала.

На похоронах Матильды ее тетя Лина Черных рассказала, что племянница была " жизнерадостным ребенком, который распространял любовь повсюду, куда бы ни шел". Она призвала еврейскую общину поступать так же в ее честь.

Матильда родилась уже в Австралии Фото: ВВС

"Направьте свой гнев… просто распространяйте счастье, любовь и память о моей любимой племяннице. Надеюсь, теперь она ангел. Может быть, она пошлет миру немного позитива", – обратилась она к присутствующим.

Женщина говорит, что семья опустошена после этой трагической утраты.

"Я смотрю на их лица и не знаю, будут ли они когда-нибудь снова счастливы", — сказала она о родителях Матильды. Младшая сестра Матильды, с которой она была "неразлучна", потрясена и растеряна, добавила Лина.

"У нее не хватает слез, чтобы плакать".

В этот же день, когда похоронили самую молодую жертву стрельбы, похоронили и старшую. 18 декабря в том же похоронном бюро состоялась панихида по Александру Клейтману — 87-летнему мужчине, пережившему Холокост. Он погиб, защищая свою жену Ларису. Супруги прожили вместе более полувека, а в Австралию эмигрировали из Украины уже в зрелом возрасте.

Всего в результате антисемитского теракта погибли как минимум 15 человек, 42 получили ранения. По данным полиции, огонь открыли два террориста — 50-летний мужчина и его 24-летний сын, — присягнувшие на верность ИГИЛ. Одного из них идентифицировали как Навида Акрама.

Отец погиб, а сына взяли под стражу: он находится в тяжелом состоянии. Старший из террористов имел шесть единиц легально зарегистрированного огнестрельного оружия.

Напомним, 14 декабря на популярном пляже Сиднея в Австралии произошла стрельба.

Также сообщалось о мужчине, который обезоружил нападавшего в Сиднее, в результате чего получил ранения.