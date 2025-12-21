Цькування за національною ознакою: у польському ліцеї українка зазнала булінгу (фото)

В одному з престижних міжнародних ліцеїв Варшави розгорівся гучний скандал навколо цькування 15-річної школярки Дар'ї Гладир — дочки колишнього гравця збірної України. Вона стала жертвою булінгу з боку польських однокласників, зокрема на національному ґрунті.

Дівчинка стала об'єктом систематичного психологічного тиску з боку однокласників. Учениця отримувала голосові повідомлення з приниженнями, погрозами та образами, в яких звучали навіть не натяки, а прямі образи її українського походження. Про це йдеться в матеріалі Przeglad Sportowy.

Частина цих повідомлень була записана колективно — кількома підлітками одночасно. Після оприлюднення фактів родина заявила, що йдеться не про окремий конфлікт, а про цілеспрямоване цькування.

"Тебе ненавидять лише 15 осіб. 15 людей, які кажуть, що ти тупий, потворний виродок. Розплющ очі, с*ка... Я не буду записувати це для тебе українською, ска, тому що я, бл**ь, не вмію нею розмовляти... й****а українка", — лунали на адресу Дар'ї голоси, записані різними людьми.

З чого почалося цькування Дар'ї Гладир

Як повідомляється, спочатку інцидент виник після того, як школярка посварилася з однією зі своїх подруг. Вона нібито в чомусь обдурила Дарину і була в цьому викрита. Після цього група однокласників створила закритий чат у соцмережах, де дівчинку систематично ображали та через зовнішність, і через національну приналежність. Конфлікт швидко вийшов за рамки разового епізоду і переріс у тривале психологічне цькування.

Дівчинка навчалася в приватному міжнародному ліцеї Towarzystwo Edukacyjne Vizja у Варшаві, де вартість навчання сягає кількох тисяч злотих на місяць. Навчальний заклад позиціонує себе як школа з високим рівнем академічних стандартів і толерантним середовищем.

Однак, за словами батьків, адміністрація не змогла ефективно захистити дитину. Коли вони звернулися до керівництва школи та надали докази булінгу у вигляді голосових повідомлень і скріншотів, то адміністрація, за словами батьків, не вжила ефективних заходів — кривдників не відсторонили, а психологічна допомога обмежилася однією консультацією.

"Одного разу Дарина прийшла додому зі школи й сказала, що її вчитель польської мови вивів її з класу. Вчитель, який у неї навіть не викладає. Без нашої згоди і відома він відвів нашу доньку на сходи і сказав їй, що вона має вирішити конфлікт. Піти до інших дітей і помиритися. Вона відповіла, що не вважає це своїм обов'язком", — розповіла мати дівчинки, Марина.

Реакція школи та виключення Дар'ї Гладир

Попри резонанс і залучення юристів, конфлікт не було врегульовано на користь учениці. Сім'я Дар'ї зажадала компенсацію моральної шкоди в розмірі 100 тисяч злотих (близько 28 000 доларів), однак у відповідь школа ухвалила рішення виключити дівчинку і виставила фінансовий рахунок на суму близько 500 тисяч злотих — як компенсацію за нібито "підрив репутації закладу".

Адвокат сім'ї Матеуш Міцкевич у зв'язку з цим заявив, що батьки Дар'ї хотіли врегулювати конфлікт мирним шляхом.

"Ми хотіли знайти зі школою рішення, за якого Дар'я буде захищена, а її переслідувачі будуть покарані відповідно до закону про деморалізацію неповнолітніх і на підставі статуту ліцею, який за таку поведінку передбачає навіть виключення зі школи. Тут трапилося колективне цькування молодої дівчини. Напад, докази якого є у вигляді записів і скріншотів, — каже Міцкевич.

Після публікацій у польських ЗМІ ситуацією зацікавилася поліція Варшави. За словами Міцкевича, вже розпочато перші процесуальні дії за участю неповнолітньої та її матері. Розслідування триває.

Крім того, журналісти повідомляють, що до них звернулися й інші особи, готові розповісти про проблеми з безпекою та реагуванням на випадки насильства в цьому навчальному закладі.

Керівництво ліцею TE Vizja відмовилося коментувати деталі справи, пославшись на необхідність захисту персональних даних неповнолітніх, наголосивши водночас, що школа діє в межах чинних процедур і стандартів безпеки.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Польща схвалила ініціативу запровадити українську мову як другу іноземну в школах. Це питання обговорювалося під час переговорів у Варшаві в рамках робочого візиту української делегації.