Травля по национальному признаку: в польском лицее украинка подверглась буллингу (фото)

В одном из престижных международных лицеев Варшавы разгорелся громкий скандал вокруг травли 15-летней школьницы Дарьи Гладырь — дочери бывшего игрока сборной Украины. Она стала жертвой травли со стороны польских одноклассников, в том числе на национальной почве.

Девочка стала объектом систематического психологического давления со стороны одноклассников. Ученица получала голосовые сообщения с унижениями, угрозами и оскорблениями, в которых звучали даже не намеки, а прямые оскорбления ее украинского происхождения. Об этом говорится в материале Przeglad Sportowy.

Часть этих сообщений была записана коллективно — несколькими подростками одновременно. После обнародования фактов семья заявила, что речь идет не об отдельном конфликте, а о целенаправленной травле.

"Тебя ненавидят всего 15 человек. 15 человек, которые говорят, что ты тупой, уродливый ублюдок. Открой глаза, с*ка… Я не буду записывать это для тебя на украинском, ска, потому что я, бл**ь, не умею на нем говорить… е****я украинка", — звучали в адрес Дарьи голоса, записанные разными людьми.

Дарья Гладырь с отцом Юрием Гладырем

Дарья Гладырь

С чего началась травля Дарьи Гладырь

Как сообщается, первоначально инцидент возник после того, как школьница поссорилась с одной из своих подруг. Она якобы в чем-то обманула Дарью и была в этом уличена. После этого группа одноклассников создала закрытый чат в соцсетях, где девочку систематически оскорбляли и из-за внешности, и по национальному. Конфликт быстро вышел за рамки разового эпизода и перерос в длительную психологическую травлю.

Девочка обучалась в частном международном лицее Towarzystwo Edukacyjne Vizja в Варшаве, где стоимость обучения достигает нескольких тысяч злотых в месяц. Учебное заведение позиционирует себя как школа с высоким уровнем академических стандартов и толерантной средой.

Лицей Towarzystwo Edukacyjne Vizja в Варшаве

Однако, по словам родителей, администрация не смогла эффективно защитить ребенка. Когда они обратились к руководству школы и предоставили доказательства буллинга в виде голосовых сообщений и скриншотов, то администрация, по словам родителей, не приняла эффективных мер – обидчиков не отстранили, а психологическая помощь ограничилась одной консультацией.

"Однажды Дарья пришла домой из школы и сказала, что ее учитель польского языка вывел ее из класса. Учитель, который у нее даже не преподает. Без нашего согласия и ведома он отвел нашу дочь на лестницу и сказал ей, что она должна разрешить конфликт. Пойти к другим детям и помириться. Она ответила, что не считает это своей обязанностью", — рассказала мать девочки, Марина.

Реакция школы и исключение Дарьи Гладырь

Несмотря на резонанс и привлечение юристов, конфликт не был урегулирован в пользу ученицы. Семья Дарьи потребовала компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч злотых (около 28 000 долларов), однако в ответ школа приняла решение исключить девочку и выставила финансовый счет на сумму около 500 тысяч злотых — как компенсация за якобы "подрыв репутации заведения".

Адвокат семьи Матеуш Мицкевич в этой связи заявил, что родители Дарьи хотели урегулировать конфликт мирным путем.

"Мы хотели найти с школой решение, при котором Дарья будет защищена, а ее преследователи будут наказаны в соответствии с законом о деморализации несовершеннолетних и на основании устава лицея, который за такое поведение предусматривает даже исключение из школы. Здесь имел место коллективная травля молодой девушки. Нападение, доказательства которого есть в виде записей и скриншотов, — говорит Мицкевич.

Публикация в соцсетях Матеуша Мицкевича

После публикаций в польских СМИ ситуацией заинтересовалась полиция Варшавы. По словам Мицкевича, уже начаты первые процессуальные действия с участием несовершеннолетней и ее матери. Расследование продолжается.

Кроме того, журналисты сообщают, что к ним обратились и другие лица, готовые рассказать о проблемах с безопасностью и реагированием на случаи насилия в этом учебном заведении.

Руководство лицея TE Vizja отказалось комментировать детали дела, сославшись на необходимость защиты персональных данных несовершеннолетних, подчеркнув при этом, что школа действует в рамках действующих процедур и стандартов безопасности.

Напомним, в мае стало известно, что Польша одобрила инициативу ввести украинский язык как второй иностранный в школах. Этот вопрос обсуждался во время переговоров в Варшаве в рамках рабочего визита украинской делегации.