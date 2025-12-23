Trump Class: Трамп анонсував будівництво двох найбільших лінкорів імені себе (фото, відео)

Президент США Дональд Трамп оголосив, що США візьмуть на озброєння нову серію важко озброєних лінкорів ВМС, названих на його честь, у межах оновленого "Золотого флоту".

Перший із цих кораблів, що отримав назву USS Defiant, стане довшим і більшим за лінкори класу "Айова" часів Другої світової війни та буде озброєний гіперзвуковими ракетами, ядерними крилатими ракетами, рейковими гарматами та потужними лазерами, повідомляє CNBC-TV18 із посиланням на заяву глави Білого дому.

Анонс Трампа пролунав у гольф-клубі Мар-а-Лаго у Флориді. Разом із ним були міністр війни Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо і міністр військово-морських сил Джон Фелан.

Трамп заявив, що схвалив будівництво двох нових лінкорів, плануючи побудувати до 25 кораблів. Робота над першим із них розпочнеться найближчим часом, запевнив політик, а в дію його введуть уже за два з половиною роки.

"Вони будуть найшвидшими, найбільшими і в 100 разів потужнішими за будь-який коли-небудь побудований лінкор", — запевнив президент США.

Після завершення будівництва, за словами Трампа, ці збройні кораблі будуть оснащені гіперзвуковою і "надзвичайно смертоносною" зброєю і стануть флагманами ВМС США.

Глава Білого дому окремо наголосив, що це не тільки посилить військову міць Америки, а й "створить тисячі робочих місць".

Що відомо про кораблі Trump Class

Як пише UK Defence Journal, центральним елементом конструкції буде лазерне озброєння. Зброя спрямованої енергії є визначальною особливістю концепції кораблів класу "Trump", а не майбутнім удосконаленням. Планується, що кораблі нестимуть кілька високоенергетичних лазерних систем, призначених для протиракетної, протидронної та протиповітряної оборони, включно з двома великими корабельними лазерами потужністю 300 кВт або 600 кВт.

Додаткові лазерні системи, як очікується, включатимуть системи оптичного засліплення і перехоплення (ODIN) для боротьби з безпілотниками і порушення роботи датчиків, що посилить багаторівневий оборонний підхід, заснований на енергетичній зброї.

Трамп представив проєкт як цілеспрямовано орієнтований на майбутні конфлікти.

"Ці кораблі будуть побудовані для воєн завтрашнього дня, а не для воєн минулого", — сказав він.

Очікується також, що кораблі класу "Trump" матимуть незвично потужне наступальне озброєння для надводного бойового корабля. Плановані системи включають в себе велику вертикальну пускову потужність для звичайних ударних ракет, звичайні швидкодіючі ударні ракети і можливість застосування крилатих ракет морського базування з ядерними боєголовками малої потужності. Очікується, що артилерійське озброєння включатиме електромагнітну рейкову гармату, а також палубні знаряддя, здатні нести гіперзвукові снаряди, поєднуючи в собі кінетичну вогневу міць дальньої дії з протиракетним і лазерним захистом.

Планована водотоннажність кораблів перевищить 35 000 тонн, що зробить їх значно більшими за наявні американські есмінці та крейсери, наближаючи їх за розмірами до історичних лінійних кораблів, але залишаючись водночас нижчими за масштаби авіаносців.

Лінкор, який планує будувати Трамп

Надалі він має намір розширити ВМС США не тільки пілотованими суднами, а й безпілотними, включно з більшими бойовими кораблями, озброєними ракетами, і суднами меншого розміру.

Плани збільшити і модернізувати флот — відповідь США на нарощування Китаєм свого суднобудування. Поки що Америка відстає від Піднебесної і за потужністю, і за обсягом. Понад 60% світових замовлень цього року припали на китайські верфі, а їхній військово-морський флот уже є найбільшим у світі.

Повернувшись до Білого дому вдруге, Трамп пообіцяв відродити американську суднобудівну промисловість.

"Раніше ми будували так багато кораблів. Зараз ми їх будуємо не дуже багато, але скоро ми будемо будувати їх дуже швидко. Це матиме величезний вплив", — запевняв він.

