Трамп пообіцяв перевершити Лінкольна і Вашингтона: "Вони не закінчували 8 воєн" (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що його назвали третім найкращим американським лідером після Джорджа Вашингтона і Авраама Лінкольна.

Однак це порівняння він не вважає надто коректним, про що прямо заявив, виступаючи під час обіду з членами Республіканської партії в Рожевому саду Білого дому, повідомляє DWS News.

"Хтось сказав: "Ви третій найкращий президент після Джорджа Вашингтона й Авраама Лінкольна". І я страшенно розлютився: "Гей, вони ж не завершили вісім воєн". Я вже закінчив вісім воєн, і дев'ята завершена війна вже на підході. Вірите чи ні!", — сказав він.

Трамп додав, що буде дуже складно перевершити Вашингтона і Лінкольна, але "ми спробуємо".

Під час своєї промови глава Білого дому також заявив, що США є "найбагатшою країною в історії". І це — попри $37 трильйонів загального державного боргу станом на серпень 2025 року, що є новим історичним максимумом. Але про таке Трамп промовчав.

Нагадаємо, Трамп почав перебудову Білого дому заради величезного бального залу. Він наказав зруйнувати Східне крило президентської резиденції. Під час виступу в Рожевому саду політик знову нагадав про свій амбітний проєкт:

"Ви, напевно, чуєте прекрасний звук будівництва тут, позаду. Чуєте цей звук? Це музика для моїх вух. Обожнюю цей звук. Коли я чую цей звук, він нагадує мені про гроші. У даному випадку він нагадує мені про брак грошей, тому що я за них плачу".

Також повідомлялося, що президент США насварив оператора через 400-річне дзеркало.