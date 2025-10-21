Трамп пообещал превзойти Линкольна и Вашингтона: "Они не заканчивали 8 войн" (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его назвали третьим лучшим американским лидером после Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.

Однако это сравнение он не считает слишком корректным, о чем прямо заявил, выступая во время обеда с членами Республиканской партии в Розовом саду Белого дома, сообщает DWS News.

"Кто-то сказал: "Вы третий лучший президент после Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна". И я ужасно разозлился: "Эй, они же не завершили восемь войн". Я уже закончил восемь войн, и девятая завершенная война уже на подходе. Верите или нет!", – сказал он.

Трамп добавил, что будет очень сложно превзойти Вашингтона и Линкольна, но "мы попытаемся".

Во время своей речи глава Белого дома также заявил, что США являются "самой богатой страной в истории". И это – несмотря на $37 триллионов общего государственного долга по состоянию на август 2025 года, что является новым историческим максимумом. Но о таком Трамп умолчал.

Напомним, Трамп начал перестройку Белого дома ради огромного бального зала. Он приказал разрушить Восточное крыло президентской резиденции. Во время выступления в Розовом саду политик снова напомнил о своем амбициозном проекте:

"Вы, наверное, слышите прекрасный звук строительства здесь, сзади. Слышите этот звук? Это музыка для моих ушей. Обожаю этот звук. Когда я слышу этот звук, он напоминает мне о деньгах. В данном случае он напоминает мне о нехватке денег, потому что я за них плачу".

Также сообщалось, что президент США отругал оператора из-за 400-летнего зеркала.