"Ай-яй-яй": Трамп отругал репортера за удар по зеркалу, ролик стал вирусным (видео)

Президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в зале заседаний Кабинета министров отвлекся от дипломатической рутины, чтобы отчитать оператора.

Мужчина с камерой случайно наткнулся на 400-летнее зеркало в кабинете, и это не ускользнуло от внимания главы Белого дома, пишет People.

"Смотрите! Разбивать его нельзя! Этому зеркалу 400 лет. Камера только что ударила по зеркалу. Ай-яй-яй. Я только что перенес его сюда, специально из хранилища, и первое, что произошло — камера ударила по нему. Трудно поверить, правда? Трудно поверить, но таковы жизненные проблемы", – вычитал Трамп оператора под смешок присутствующих.

Ролик сразу же стал вирусным и разлетелся по сети.

Как меняется Белый дом при Дональде Трампе

Дональд Трамп весьма трепетно относится к обстановке в Белом доме. В августе он нарушил прецедент резиденции американских президентов и перенес официальный портрет своего предшественника Барака Обамы из Большого фойе на Парадную лестницу, фактически спрятав его подальше.

Свой портрет он поместил рядом с другими президентскими портретами.

В апреле Трамп пригласил своего "золотого специалиста" из Мар-а-Лаго, краснодеревщика Джона Икарта, чтобы тот добавил 24-каратное золото в отделку всего Белого дома. Обновления включали позолоченную резьбу на каминной полке Овального кабинета, золотой герб Трампа в дверном проеме и золотые подставки под стаканы с надписью "Трамп".

В сентябре Трамп объявил о реконструкции Пальмовой комнаты и перепланировке Розового сада, который он переименовал в "Клуб розового сада в Белом доме".

Он также заасфальтировал большую часть газона времен Кеннеди, превратив его в патио.

Вчера США потрясли кадры разрушения Восточного крыла Белого дома ради строительства там огромного бального зала. Раньше он обещал не трогать здание.