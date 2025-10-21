"Ай-яй-яй": Трамп насварив репортера за удар по дзеркалу, ролик став вірусним (відео)

Президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом у залі засідань Кабінету міністрів відволікся від дипломатичної рутини, щоб відчитати оператора.

Чоловік із камерою випадково натрапив на 400-річне дзеркало в кабінеті, і це не вислизнуло від уваги глави Білого дому, пише People.

"Дивіться! Розбивати його не можна! Цьому дзеркалу 400 років. Камера щойно вдарила по дзеркалу. Ай-яй-яй. Я щойно переніс його сюди, спеціально зі сховища, і перше, що сталося — камера вдарила по ньому. Важко повірити, правда? Важко повірити, але такі життєві проблеми", — вичитав Трамп оператора під сміх присутніх.

Ролик одразу ж став вірусним і розлетівся мережею.

Як змінюється Білий дім за Дональда Трампа

Дональд Трамп дуже трепетно ставиться до обстановки в Білому домі. У серпні він порушив прецедент резиденції американських президентів і переніс офіційний портрет свого попередника Барака Обами з Великого фойє на Парадні сходи, фактично сховавши його подалі.

Свій портрет він помістив поруч з іншими президентськими портретами.

У квітні Трамп запросив свого "золотого фахівця" з Мар-а-Лаго, червонодеревника Джона Ікарта, щоб той додав 24-каратне золото в оздоблення всього Білого дому. Оновлення включали позолочене різьблення на камінній полиці Овального кабінету, золотий герб Трампа в дверному отворі і золоті підставки під склянки з написом "Трамп".

У вересні Трамп оголосив про реконструкцію Пальмової кімнати і перепланування Рожевого саду, який він перейменував на "Клуб рожевого саду в Білому домі".

Він також заасфальтував більшу частину газону часів Кеннеді, перетворивши його на патіо.

Учора США вразили кадри руйнування Східного крила Білого дому заради будівництва там величезного бального залу. Раніше він обіцяв не чіпати будівлю.