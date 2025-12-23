Trump Class: Трамп анонсировал строительство двух крупнейших линкоров имени себя (фото, видео)

Президент США Дональд Трамп объявил, что США примут на вооружение новую серию тяжело вооруженных линкоров ВМС, названных в его честь, в рамках обновленного "Золотого флота".

Первый из этих кораблей, получивший название USS Defiant, станет длиннее и крупнее линкоров класса "Айова" времен Второй мировой войны и будет вооружен гиперзвуковыми ракетами, ядерными крылатыми ракетами, рельсовыми пушками и мощными лазерами, сообщает CNBC-TV18 со ссылкой на заявление главы Белого дома.

Анонс Трампа прозвучал в гольф-клубе Мар-а-Лаго во Флориде. Вместе с ним были министр войны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и министр военно-морских сил Джон Фелан.

Трамп заявил, что одобрил строительство двух новых линкоров, планируя построить до 25 кораблей. Работа над первым из них начнется в ближайшее время, заверил политик, а в строй его введут уже через два с половиной года.

"Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в 100 раз мощнее любого когда-либо построенного линкора", — заверил президент США.

После завершения строительства, по словам Трампа, эти вооруженные корабли будут оснащены гиперзвуковым и "чрезвычайно смертоносным" оружием и станут флагманами ВМС США.

Глава Белого дома отдельно подчеркнул, что это не только усилит военную мощь Америки, но и "создаст тысячи рабочих мест".

Что известно о кораблях Trump Class

Как пишет UK Defence Journal, центральным элементом конструкции будет лазерное вооружение. Оружие направленной энергии является определяющей особенностью концепции кораблей класса "Trump", а не будущим усовершенствованием. Планируется, что корабли будут нести несколько высокоэнергетических лазерных систем, предназначенных для противоракетной, противодронной и противовоздушной обороны, включая два крупных корабельных лазера мощностью 300 кВт или 600 кВт.

Дополнительные лазерные системы, как ожидается, будут включать в себя системы оптического ослепления и перехвата (ODIN) для борьбы с беспилотниками и нарушения работы датчиков, что усилит многоуровневый оборонительный подход, основанный на энергетическом оружии.

Трамп представил проект как целенаправленно ориентированный на будущие конфликты.

"Эти корабли будут построены для войн завтрашнего дня, а не для войн прошлого", — сказал он.

Ожидается также, что корабли класса "Trump" будут обладать необычно мощным наступательным вооружением для надводного боевого корабля. Планируемые системы включают в себя большую вертикальную пусковую мощность для обычных ударных ракет, обычные быстродействующие ударные ракеты и возможность применения крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками малой мощности. Ожидается, что артиллерийское вооружение будет включать электромагнитную рельсовую пушку, а также палубные орудия, способные нести гиперзвуковые снаряды, сочетая в себе кинетическую огневую мощь дальнего действия с противоракетной и лазерной защитой.

Планируемое водоизмещение кораблей превысит 35 000 тонн, что сделает их значительно крупнее существующих американских эсминцев и крейсеров, приближая их по размерам к историческим линейным кораблям, но оставаясь при этом ниже масштабов авианосцев.

Линкор, который планирует строить Трамп

В дальнейшем он намерен расширить ВМС США не только пилотируемыми судами, но и беспилотными, включая более крупные боевые корабли, вооруженные ракетами, и суда поменьше.

Планы увеличить и модернизировать флот – ответ США на наращивание Китаем своего судопроизводства. Пока что Америка отстает от Поднебесной и по мощности, и по объему. Более 60% мировых заказов в этом году пришлись на китайские верфи, а их военно-морской флот уже является крупнейшим в мире.

Вернувшись в Белый дом второй раз Трамп пообещал возродить американскую судостроительную промышленность.

"Раньше мы строили так много кораблей. Сейчас мы их строим не очень много, но скоро мы будем строить их очень быстро. Это окажет огромное влияние", – заверял он.

