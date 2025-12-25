Максим Галкін привітав підписників із Різдвом українською мовою (фото)

Російський артист Максим Галкін, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав з країни разом із дружиною Аллою Пугачовою і дітьми, привітав підписників із Різдвом, звернувшись, зокрема, до українців українською мовою.

Відповідне повідомлення Галкін опублікував у своєму Instagram у день свята. На початку він привітав усіх християн, які відзначають Різдво цими днями.

"Щасливого Різдва! Бажаю всім тепла і затишку в це світле свято!" — написав артист.

Окремо Максим Галкін звернувся до українців, написавши привітання українською мовою:

"Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра!"

У коментарях під публікацією українські користувачі масово подякували артисту за підтримку і привітали його з Різдвом у відповідь. Багато хто також висловив вдячність Максиму Галкіну та Аллі Пугачовій за їхню чітку позицію щодо війни Росії проти України.

Зокрема, підписники писали:

"Зі святом! Дякую за підтримку",

"Дякую, щасливого Різдва",

"Дякую, Максиме! Нехай нарешті добро переможе",

"Україна та українці цінують, чують і поважають вашу позицію та підтримку".

Нагадаємо, 16 вересня 2022 року Міністерство юстиції Російської Федерації внесло Максима Галкіна до списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземного агента". У Мін'юсті заявили, що артист нібито веде політичну діяльність і отримує підтримку від іноземного джерела — України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Галкін неодноразово публічно висловлювався проти війни. Артист послідовно заявляє, що намагається підтримувати українців "у їхній біді" з перших днів вторгнення. У 2025 році він також підтвердив, що продовжує вивчати українську мову.