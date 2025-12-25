Максим Галкин поздравил подписчиков с Рождеством на украинском языке (фото)

Российский артист Максим Галкин, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал из страны вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, поздравил подписчиков с Рождеством, обратившись, в том числе, к украинцам на украинском языке.

Соответствующее сообщение Галкин опубликовал в своем Instagram в день праздника. В начале он поздравил всех христиан, которые отмечают Рождество в эти дни.

"Счастливого Рождества! Желаю всем тепла и уюта в этот светлый праздник!" — написал артист.

Отдельно Максим Галкин обратился к украинцам, написав поздравление на украинском языке:

"Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!"

Фото: Соцсети

В комментариях под публикацией украинские пользователи массово поблагодарили артиста за поддержку и поздравили его с Рождеством в ответ. Многие также выразили признательность Максиму Галкину и Алле Пугачевой за их четкую позицию в отношении войны России против Украины.

Відео дня

В частности, подписчики писали:

"С праздником! Спасибо за поддержку",

"Спасибо, счастливого Рождества",

"Спасибо, Максим! Пусть наконец добро победит",

"Украина и украинцы ценят, слышат и уважают вашу позицию и поддержку".

Напомним, 16 сентября 2022 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента". В Минюсте заявили, что артист якобы ведет политическую деятельность и получает поддержку от иностранного источника — Украины.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Галкин неоднократно публично высказывался против войны. Артист последовательно заявляет, что старается поддерживать украинцев "в их беде" с первых дней вторжения. В 2025 году он также подтвердил, что продолжает изучать украинский язык.