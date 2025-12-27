Масштабна ДТП в Японії: через ожеледицю на автобані зіткнулися і загорілися 67 авто

Двоє людей загинули, 26 дістали поранення внаслідок аварії на трасі Канецу, яка з'єднує Токіо і гірськолижний курорт Ніїгата.

Одразу 67 автомобілів зіткнулися через ожеледицю на автобані Канецу в Японії. Масова аварія почалася після того, як вантажівку занесло на обмерзлій дорозі — далі спрацював ефект доміно: у неї по черзі врізалися легкові та вантажні машини, повідомляє Kyodo News.

ДТП сталася на популярному автобані в Ніїгату

Після зіткнень спалахнула пожежа, кілька автомобілів вигоріли повністю. Ділянка траси перекрита, рух фактично зупинено.

У ДТП загинули 2 людини, 26 дістали поранення.

За даними поліції, масова аварія сталася на виїзній смузі швидкісної автомагістралі Канецу в Мінакамі близько 19:30 після того, як вантажівка врізалася в іншу, яка зупинилася через невелику ДТП. Щонайменше 20 автомобілів загорілися, на гасіння пожежі пішло понад сім годин.

На автобані в Японії згоріли 20 машин

77-річна жінка з Токіо, яка перебувала на задньому сидінні автомобіля, яким керувала її сім'я, померла, а тіло було виявлено на водійському сидінні великої вантажівки. Двадцять одна людина дістала незначні травми.

Затор зі згорілих і розбитих авто розтягнувся майже на кілометр. Розтягувати машини закінчили тільки через дев'ять годин.

