Масштабная ДТП в Японии: из-за гололеда на автобане столкнулись и загорелись 67 авто
Два человека погибли, 26 получили ранения в результате аварии на трассе Канэцу, которая соединяет Токио и горнолыжный курорт Ниигата.
Сразу 67 автомобилей столкнулись из-за гололеда на автобане Канэцу в Японии. Массовая авария началась после того, как грузовик занесло на обледенелой дороге — дальше сработал эффект домино: в него по очереди врезались легковые и грузовые машины, сообщает Kyodo News.
После столкновений вспыхнул пожар, несколько автомобилей выгорели полностью. Участок трассы перекрыт, движение фактически остановлено.
В ДТП погибли 2 человека, 26 получили ранения.
По данным полиции, массовая авария произошла на выездной полосе скоростной автомагистрали Канэцу в Минаками около 19:30 после того, как грузовик врезался в другой, остановившийся из-за небольшого ДТП. По меньшей мере 20 автомобилей загорелись, на тушение пожара ушло более семи часов.
77-летняя женщина из Токио, находившаяся на заднем сиденье автомобиля, которым управляла ее семья, скончалась, а тело было обнаружено на водительском сиденье большого грузовика. Двадцать один человек получил незначительные травмы.
Пробка из сгоревших и разбитых авто растянулась почти на километр. Растаскивать машины закончили только через девять часов.
