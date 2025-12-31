Тимчасовий повірений у справах США в РФ Дуглас Дайкхаус від імені американського народу привітав росіян із прийдешнім Новим роком, назвавши їх "дорогими друзями".

У своєму привітанні він заявив, що минулі роки принесли труднощі, втрати і поділ, але "конфлікти не визначають майбутнє, якщо ми дозволяємо їм це робити".

За його словами, настання Нового року дає шанс "рухатися вперед, прагнути до миру як до взаємної відповідальності та взаємної вигоди".

Не обійшлося і без згадки російсько-української війни.

"Президент Дональд Дж. Трамп послідовно наголошував на важливості закінчення війни між Росією та Україною. Його адміністрація старанно працювала над тим, щоб заохочувати діалог і дії, шукати шлях до миру, який поважає суверенітет держав, одночасно ставлячи на перше місце безпеку і стабільність регіону. Його зусилля заклали основу для продовження взаємодії та переговорів, а його прихильність дипломатії залишається маяком надії для наших країн", — заявив Дайкхаус.

Дипломат запевнив, що американці та росіяни "поділяють глибокі традиції стійкості, креативності та любові до своєї батьківщини".

"Ці спільні цінності можуть служити основою для побудови більш мирного майбутнього", — завершив він своє звернення, побажавши росіянам здоров'я, миру і благополуччя в Новому році.

Привітання стало черговим підтвердженням того, наскільки змінилася риторика Білого дому щодо Кремля. З поверненням у президентське крісло Дональда Трампа США прагнуть відновити з РФ економічне співробітництво і навіть зняти санкції, однак безперервна війна в Україні та небажання Путіна зупиняти кровопролиття не дають їм можливості цього зробити.

Через це Білий дім дедалі сильніше тисне на Україну, змушуючи президента Володимира Зеленського піти на територіальні поступки і прийняти інші вимоги Росії.

Сама ж Росія на жодні компроміси йти не має наміру. Глава Кремля Володимир Путін у своєму новорічному зверненні привітав ЗС РФ, які воюють проти України, і підкреслив, що вірить у перемогу.

"Ви взяли на себе відповідальність битися за рідну землю, за правду і справедливість. Мільйони людей по всій Росії, запевняю вас, разом із вами в цю новорічну ніч. Думають про вас, співпереживають, сподіваються на вас. Ми єдині в щирій беззавітній відданій любові до Росії", — заявив він.

Нагадаємо, у Кремлі образилися на привітання Зеленського до Різдва, а перед цим відкинули ідею різдвяного перемир'я.