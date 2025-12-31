Временный поверенный в делах США в РФ Дуглас Дайкхаус от имени американского народа поздравил россиян с наступающим Новым годом, назвав их "дорогими друзьями".

В своем поздравлении он заявил, что прошедшие годы принесли трудности, утраты и разделение, но "конфликты не определяют будущее, если мы позволяем им это делать".

По его словам, наступление Нового года дает шанс "двигаться вперед, стремиться к миру как к взаимной ответственности и взаимной выгоде".

Не обошлось и без упоминания российско-украинской войны.

"Президент Дональд Дж. Трамп последовательно подчеркивал важность окончания войны между Россией и Украиной. Его администрация усердно работала над тем, чтобы поощрять диалог и действия, искать путь к миру, который уважает суверенитет государств, одновременно ставя во главу угла безопасность и стабильность региона. Его усилия заложили основу для продолжения взаимодействия и переговоров, а его приверженность дипломатии остается маяком надежды для наших стран", – заявил Дайкхаус.

Дипломат заверил, что американцы и россияне "разделяют глубокие традиции стойкости, креативности и любви к своей родине".

"Эти общие ценности могут служить основой для построения более мирного будущего", – завершил он свое обращение, пожелав россиянам здоровья, мира, и благополучия в Новом году.

Поздравление стало очередным подтверждением того, насколько изменилась риторика Белого дома по отношению к Кремлю. С возвращением в президентское кресло Дональда Трампа США стремятся возобновить с РФ экономическое сотрудничество и даже снять санкции, однако непрекращающаяся война в Украине и нежелание Путина останавливать кровопролитие не дают им возможности этого сделать.

Из-за этого Белый дом все сильнее давит на Украину, вынуждая президента Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки и принять другие требования России.

Сама же Россия ни на какие компромиссы идти не намерена. Глава Кремля Владимир Путин в своем новогоднем обращении поздравил ВС РФ, которые воюют против Украины, и подчеркнул, что верит в победу.

"Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней беззаветной преданной любви к России", – заявил он.

Напомним, в Кремле обиделись на поздравление Зеленского к Рождеству, а перед этим отвергли идею рождественского перемирия.