Путин не хочет завершения войны: встреча Зеленского и Трампа вряд ли что-то изменит, — Sky News

Мирные переговоры по завершению войны между Украиной и Россией не продвигаются. Любой прогресс невозможен из-за отказа РФ идти на уступки.

И каждый отказ Москвы становится вызовом дипломатическим возможностям президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале Sky News.

Издание обращает внимание, что Трамп публично "нажал на тормоза", заявив, что Зеленский не имеет ничего до момента, пока президент США этого не разрешит.

В то же время в позиции Трампа есть прогресс в пользу Украины. Совместные усилия Зеленского и лидеров европейской коалиции смогли исправить первоначальный план из 28 пунктов, который был предложен изначально, и который больше напоминал российский список желаний.

План из 20 пунктов, который разработан в Украине, включает компромиссы. Зеленский, комментируя встречу с посланцами Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером, назвал разговор "хорошим". На ней обсуждали именно украинскую версию плана.

Позиция Москвы не дает оснований для оптимизма

Издание отмечает, что хотя в заявлениях американских и европейских чиновников есть место позитива, публичная тишина Москвы говорит об обратном.

Российские чиновники позволяют себе лишь единичные оптимистичные заявления, где речь не идет о территориальных уступках. А президент РФ Владимир Путин почти не изменил свою первоначальную позицию в отношении Украины.

Разговор президентов Украины и США вряд ли внесет существенные изменения в позицию Путина, и в его готовность идти на уступки.

По мнению Sky News, Путин чувствует, что позиция США может быть изменена больше в пользу Москвы.

Антагонизм между США и европейскими союзниками — это еще одно преимущество для Путина в нынешних условиях.

Благодаря этому он не должен принимать документ, который бы ограничивал его амбиции в долгосрочной перспективе, в частности, относительно территориальных уступок в пользу Украины.

Встреча Зеленского и Трампа встретится с ним

26 декабря утром Зеленский анонсировал свой визит во Флориду для сверхважных переговоров в Мар-а-Лаго, где планируется его встреча с Трампом. На ней намерены финализировать условия мирного плана.

Владимир Зеленский уже прибыл в Майами для встречи с Трампом. Сам разговор презедентов запланирован на 20:00 по Киеву.

По словам Владимира Зеленского, совместный украинско-американский 20-пунктный план уже почти согласован и требует окончательных политических решений, которые могут быть обсуждены только на самом высоком уровне. В частности президенты Украины и США будут говорить о гарантиях безопасности для Украины, экономическом сотрудничестве и возможных территориальных аспектах будущих договоренностей.

В частности, Зеленский заявил, что готов вынести мирный план Дональда Трампа на голосование на референдуме. В то же время план Трампа все еще предусматривает территориальные уступки Украины, в частности отказ от территорий в Донецкой области, которая контролируется украинскими военными. Президент Украины надеется, что ему удастся улучшить эти условия, а если нет — ему придется получить поддержку этого решения от украинского народа.