Путін не хоче завершення війни: зустріч Зеленського та Трампа навряд щось змінить, — Sky News

Мирні перемовини щодо завершення війни між Україною та Росією не просуваються. Будь-який прогрес неможливий через відмову РФ йти на поступки.

І кожна відмова Москви стає викликом дипломатичним можливостям президента США Дональда Трампа. Про це йдеться в матеріалі Sky News.

Видання звертає увагу, що Трамп публічно "натиснув на гальма", заявивши, що Зеленський не має нічого до моменту, поки президент США цього не дозволить.

У той же час у позиції Трампа є прогрес на користь України. Спільні зусилля Зеленського та лідерів європейської коаліції змогли виправити початковий план з 28 пунктів, який було запропоновано спочатку, і який більше нагадував російський список бажань.

План з 20 пунктів, який розроблений в Україні, включає компроміси. Зеленський, коментуючи зустріч з посланцями Трампа Стівом Віткоффом та зятем Джаредом Кушнером, назвав розмову "хорошею". На ній обговорювали саме українську версію плану.

Позиція Москви не дає підстав для оптимізму

Видання наголошує, що хоча в заявах американських та європейських чиновників є місце позитиву, публічна тиша Москви говорить про протилежне.

Російські чиновники дозволяють собі лише поодинокі оптимістичні заяви, де не йдеться про територіальні поступки. А президент РФ Володимир Путін майже не змінив свою початкову позицію щодо України.

Розмова президентів України та США навряд внесе суттєві зміни в позицію Путіна, і в його готовність іти на поступки.

На думку Sky News, Путін відчуває, що позиція США може бути змінена більше на користь Москви.

Антагонізм між США та європейськими союзниками — це ще одна перевага для Путіна в нинішніх умовах.

Завдяки цьому він не має приймати документ, який би обмежував його амбіції у довгостроковій перспективі, зокрема, щодо територіальних поступок на користь України.

Зустріч Зеленського та Трампа

26 грудня вранці Зеленський анонсував свій візит до Флориди для надважливих переговорів у Мар-а-Лаго, де планується його зустріч з Трампом. На ній мають намір фіналізувати умови мирного плану.

Володимир Зеленський вже прибув до Майамі для зустрічі з Трампом. Сама розмова презедентів запланована на 20:00 за Києвом.

За словами Володимира Зеленського, спільний українсько-американський 20-пунктний план уже майже узгоджений і потребує остаточних політичних рішень, які можуть бути обговорені лише на найвищому рівні. Зокрема президенти України та США говоритимуть про гарантії безпеки для України, економічну співпрацю та можливі територіальні аспекти майбутніх домовленостей.

Зокрема, Зеленський заявив, що готовий винести мирний план Дональда Трампа на голосування на референдумі. Водночас план Трампа все ще передбачає територіальні поступки України, зокрема відмову від територій на Донеччині, яка контролюється українськими військовими. Президент України сподівається, що йому вдасться покращити ці умови, а якщо ні — йому доведеться отримати підтримку цього рішення від українського народу.