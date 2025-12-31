Гірськолижні курорти в Європі перетворюються на "привидів": сніг там так і не випав (відео)

Сотні європейських гірськолижних схилів виявилися занедбаними і перетворилися на так звані "курорти-примари", через те, що снігу там не бачили вже кілька років.

Тільки у Франції закрилися 186 курортів, де раніше регулярно випадав сніг, а дедалі більша кількість гірськолижних районів низького рівня ледве зводять кінці з кінцями на тлі скорочення кількості опадів, пише Daily Mail.

На курорті Ла Клюз у Франції снігу було значно менше, ніж раніше

Початок гірськолижного сезону 2025-26 років не став винятком: у соціальних мережах з'явилися відеоролики, що демонструють погане снігове покриття в деяких районах Франції, Австрії та Швейцарії.

На схилах деяких європейських центрів зимових видів спорту, включно з Північними Альпами і Тіролем в Австрії, можна побачити ділянки трави, каміння і землі. Тож лижникам доводиться підніматися вище в гори.

Відео дня

У той час як останніми днями в Піренеях і на деяких італійських курортах випав рясний сніг, на відео з Франції та Австрії видно, як лижники ковзають тонкими шарами крижаної каші і піднімаються на підйомниках майже голими схилами.

Минулого місяця Урс Леманн, генеральний директор Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду, попередив, що танення льодовиків і скорочення снігового покриву можуть мати руйнівні наслідки для зимових видів спорту.

Голі схили в Австрії

"Наслідки зміни клімату для всіх аспектів суспільства воістину жахливі", — заявив він під час заходу, що проходив на Великому Алечському льодовику у Швейцарії.

У звіті за 2023 рік попереджалося, що понад половина європейських гірськолижних курортів зіткнуться з серйозною нестачею снігу, якщо температура підніметься на 2 градуси Цельсія вище за доіндустріальний рівень, а майже всі постраждають від підвищення на 4 градуси, що створить проблеми для туристичної індустрії та загрожує більш суворою реальністю для шанувальників гірськолижного спорту.

У статті, опублікованій у журналі Nature Climate Change, експерти попередили, що поширене рішення — виробництво штучного снігу — лише частково компенсує скорочення його кількості та потребуватиме використання таких процесів, як снігоприбиральні машини, що генерують більше тих самих парникових газів, які й спричиняють глобальне потепління.

Голі схили на курорті Шамоні

Поряд із таненням льодовиків, нестача снігу стала наочним символом наслідків зміни клімату. Наслідки торкнулися всіх сфер життя, від звичайного туризму до професійних змагань з гірськолижного спорту.

Тільки у Франції за останні роки назавжди закрилися 186 гірськолижних курортів, а також занедбані 113 підйомників загальною протяжністю майже 65 км.

Закриття гірськолижного курорту Céüze 2000 наприкінці сезону 2018 року стало шоком для місцевих жителів, оскільки багато років це місце славилося білосніжним альпійським пейзажем.

В Італії, за даними італійської екологічної організації Legambiente, близько 90 відсотків гірськолижних трас країни тепер використовують штучний сніг для забезпечення рівномірного розподілу опадів.

Тим часом близько 70 відсотків гірськолижних трас в Австрії використовують штучний сніг для забезпечення доступності, а також 50 відсотків у Швейцарії і 39 відсотків у Франції.

Це сталося після того, як на початку цього місяця в Доломітах спалахнули бійки між лижниками через нестачу снігу, спричинену теплою погодою, унаслідок чого кілька трас було зачинено, а на підйомниках утворилися величезні черги.

Нагадаємо, на популярному гірськолижному українському курорті Буковель гірськолижний сезон відкрився тільки під кінець грудня, хоча раніше лижники починали кататися вже наприкінці листопада.

Лижний сезон у Карпатах опинився під загрозою зриву через нетипово теплу зиму і відсутність стійких морозів. Станом на середину грудня жоден із провідних гірськолижних курортів країни не зміг повноцінно розпочати роботу лижних трас.