Горнолыжные курорты в Европе превращаются в "призраки": снег там так и не выпал (видео)

Сотни европейских горнолыжных склонов оказались заброшены и превратились в так называемые "курорты-призраки", из-за того, что снега там не видели уже несколько лет.

Только во Франции закрылись 186 курортов, где раньше регулярно выпадал снег, а все большее число горнолыжных районов низкого уровня с трудом сводят концы с концами на фоне сокращения количества осадков, пишет Daily Mail.

На курорте Ла Клюз во Франции снега было куда меньше, чем раньше

Начало горнолыжного сезона 2025-26 годов не стало исключением: в социальных сетях появились видеоролики, демонстрирующие плохое снежное покрытие в некоторых районах Франции, Австрии и Швейцарии.

На склонах некоторых европейских центров зимних видов спорта, включая Северные Альпы и Тироль в Австрии, можно увидеть участки травы, камней и земли. Так что лыжникам приходится подниматься выше в горы.

В то время как в последние дни в Пиренеях и на некоторых итальянских курортах выпал обильный снег, на видео из Франции и Австрии видно, как лыжники скользят по тонким слоям ледяной каши и поднимаются на подъемниках по почти голым склонам.

В прошлом месяце Урс Леманн, генеральный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, предупредил, что таяние ледников и сокращение снежного покрова могут иметь разрушительные последствия для зимних видов спорта.

Голые склоны в Австрии

"Последствия изменения климата для всех аспектов общества поистине ужасают", — заявил он во время мероприятия, проходившего на Большом Алечском леднике в Швейцарии.

В отчете за 2023 год предупреждалось, что более половины европейских горнолыжных курортов столкнутся с серьезной нехваткой снега, если температура поднимется на 2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, а почти все пострадают от повышения на 4 градуса, что создаст проблемы для туристической индустрии и грозит более суровой реальностью для любителей горнолыжного спорта.

В статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change, эксперты предупредили, что распространенное решение — производство искусственного снега — лишь частично компенсирует сокращение его количества и потребует использования таких процессов, как снегоуборочные машины, которые генерируют больше тех же парниковых газов, которые и вызывают глобальное потепление.

Голые склоны на курорте Шамони

Наряду с таянием ледников, нехватка снега стала наглядным символом последствий изменения климата. Последствия затронули все сферы жизни, от обычного туризма до профессиональных соревнований по горнолыжному спорту.

Только во Франции за последние годы навсегда закрылись 186 горнолыжных курортов, а также заброшены 113 подъемников общей протяженностью почти 65 км.

Закрытие горнолыжного курорта Céüze 2000 в конце сезона 2018 года стало шоком для местных жителей, так как много лет это место славилось белоснежным альпийским пейзажем.

В Италии, по данным итальянской экологической организации Legambiente, около 90 процентов горнолыжных трасс страны теперь используют искусственный снег для обеспечения равномерного распределения осадков.

Между тем, около 70 процентов горнолыжных трасс в Австрии используют искусственный снег для обеспечения доступности, а также 50 процентов в Швейцарии и 39 процентов во Франции.

Это произошло после того, как в начале этого месяца в Доломитах вспыхнули драки между лыжниками из-за нехватки снега, вызванной теплой погодой, в результате чего несколько трасс были закрыты, а на подъемниках образовались огромные очереди.

Напомним, на популярном горнолыжном украинском курорте Буковель горнолыжный сезон открылся только под конец декабря, хотя раньше лыжники начинали кататься уже в конце ноября.

Лыжный сезон в Карпатах оказался под угрозой срыва из-за нетипично теплой зимы и отсутствия устойчивых морозов. По состоянию на середину декабря ни один из ведущих горнолыжных курортов страны не смог полноценно начать работу лыжных трасс.