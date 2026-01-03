Підтримайте нас RU
Світ Військова операція США у Венесуелі

Не тільки Мадуро: для кого з ворогів Америки 3 січня стало фатальним днем (фото)

Мануель Нор'єга Ніколас Мадуро Касем Сулеймані
Мануель Нор'єга (ліворуч), Ніколас Мадуро (у центрі), Касем Сулеймані (праворуч)

Захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро сталося рівно через 36 років після арешту президента Панами Мануеля Нор'єги. Також цього дня 6 років тому було ліквідовано генерал-майора іранського Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

3 січня стало несприятливим днем для деяких ворогів США. Це констатує CNN.

Рівно 36 років тому військовий шеф Панами Мануель Нор'єга покинув посольство Ватикану в Панама-Сіті і здався американським представникам. Його доправили літаком у США для пред'явлення звинувачень у торгівлі наркотиками. Захоплення Нор'єги, який офіційно не був президентом, а головою Панамських сил оборони, відбулося під час операції Just Cause ("Права справа").

Мануель Нор'єга
Мануель Нор'єга
Фото: З відкритих джерел
Важливо
Трамп повідомив про завершення операції США у Венесуелі: Мадуро захопили та вивезли з країни
Трамп повідомив про завершення операції США у Венесуелі: Мадуро захопили та вивезли з країни

Як і Ніколаса Мадуро, його звинувачували у змові з колумбійськими наркокартелями як посередника під час контрабанди кокаїну до США.

Американські військові та Мануель Нор'єга
Мануеля Нор'єгу транспортують до США в літаку американських ВПС
Фото: з відкритих джерел

1988 року велике журі США у Флориді висунуло Нор'єзі звинувачення в торгівлі наркотиками і тодішній президент Джордж Буш-старший, посилаючись на захист громадян США і війну з наркотиками, 20 грудня 1989 року наказав американським військам увійти в Панаму. Нор'єга переховувався в посольстві Святого престолу, проте через деякий час вирішив здатися.

Мануель Нор'єга у США
Мануель Нор'єга у США
Фото: З відкритих джерел

Нор'єга відсидів майже два десятки років в американській в'язниці, після чого його депортували до Франції, а потім до Панами, де ув'язнили за звинуваченням у вбивстві та інших злочинах. Диктатор помер у Панамі у 2017 році.

Касем Сулеймані

Касем Сулеймані
Касем Сулеймані
Фото: З відкритих джерел

Шість років тому перша адміністрація Трампа завдала в Багдаді точного удару, внаслідок якого загинула одна з найвпливовіших фігур іранського режиму — Касем Сулеймані.

Генерал-майор Сулеймані був главою сил Корпусу вартових ісламської революції та архітектором проксі-конфліктів Тегерана на Близькому Сході. Пентагон звинуватив Сулеймані в ударах по базах коаліції в Іраку, а також у нападі на посольство США в Багдаді.

Разом із Сулеймані тоді загинув і заступник голови підтримуваних Іраном Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс.

Нагадаємо, військова операція у Венесуелі мала розпочатися після Різдва, однак її відклали через несприятливі погодні умови.