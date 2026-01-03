Не тільки Мадуро: для кого з ворогів Америки 3 січня стало фатальним днем (фото)

Захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро сталося рівно через 36 років після арешту президента Панами Мануеля Нор'єги. Також цього дня 6 років тому було ліквідовано генерал-майора іранського Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

3 січня стало несприятливим днем для деяких ворогів США. Це констатує CNN.

Рівно 36 років тому військовий шеф Панами Мануель Нор'єга покинув посольство Ватикану в Панама-Сіті і здався американським представникам. Його доправили літаком у США для пред'явлення звинувачень у торгівлі наркотиками. Захоплення Нор'єги, який офіційно не був президентом, а головою Панамських сил оборони, відбулося під час операції Just Cause ("Права справа").

Мануель Нор'єга Фото: З відкритих джерел

Як і Ніколаса Мадуро, його звинувачували у змові з колумбійськими наркокартелями як посередника під час контрабанди кокаїну до США.

Мануеля Нор'єгу транспортують до США в літаку американських ВПС Фото: з відкритих джерел

1988 року велике журі США у Флориді висунуло Нор'єзі звинувачення в торгівлі наркотиками і тодішній президент Джордж Буш-старший, посилаючись на захист громадян США і війну з наркотиками, 20 грудня 1989 року наказав американським військам увійти в Панаму. Нор'єга переховувався в посольстві Святого престолу, проте через деякий час вирішив здатися.

Мануель Нор'єга у США Фото: З відкритих джерел

Нор'єга відсидів майже два десятки років в американській в'язниці, після чого його депортували до Франції, а потім до Панами, де ув'язнили за звинуваченням у вбивстві та інших злочинах. Диктатор помер у Панамі у 2017 році.

Касем Сулеймані

Касем Сулеймані Фото: З відкритих джерел

Шість років тому перша адміністрація Трампа завдала в Багдаді точного удару, внаслідок якого загинула одна з найвпливовіших фігур іранського режиму — Касем Сулеймані.

Генерал-майор Сулеймані був главою сил Корпусу вартових ісламської революції та архітектором проксі-конфліктів Тегерана на Близькому Сході. Пентагон звинуватив Сулеймані в ударах по базах коаліції в Іраку, а також у нападі на посольство США в Багдаді.

Разом із Сулеймані тоді загинув і заступник голови підтримуваних Іраном Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс.

Нагадаємо, військова операція у Венесуелі мала розпочатися після Різдва, однак її відклали через несприятливі погодні умови.