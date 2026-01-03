Не только Мадуро: для кого из врагов Америки 3 января стало роковым днем (фото)

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро произошел ровно через 36 лет после ареста президента Панамы Мануэля Норьеги. Также в этот день 6 лет назад был ликвидирован генерал-майор иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

3 января стало неблагоприятным днем для некоторых врагов США. Это констатирует CNN.

Ровно 36 лет назад военный шеф Панамы Мануэль Норьега покинул посольство Ватикана в Панама-Сити и сдался американским представителям. Его доставили самолетом в США для предъявления обвинений в торговле наркотиками. Захват Норьеги, который официально не был президентом, а главой Панамских сил обороны, произошел во время операции Just Cause ("Правое дело").

Мануэль Норьега Фото: Из открытых источников

Как и Николаса Мадуро, его обвиняли в сговоре с колумбийскими наркокартелями в качестве посредника при контрабанде кокаина в США.

Мануэля Норьегу транспортируют в США в самолете американских ВВС Фото: из открытых источников

В 1988 году большое жюри США во Флориде предъявило Норьеге обвинение в торговле наркотиками и тогдашний президент Джордж Буш-старший, ссылаясь на защиту граждан США и войну с наркотиками, 20 декабря 1989 года приказал американским войскам войти в Панаму. Норьега скрывался в посольстве Святого престола, однако через некоторое время решил сдаться.

Мануэль Норьега в США Фото: Из открытых источников

Норьега отсидел почти два десятка лет в американской тюрьме, после чего был депортирован во Францию, а затем в Панаму, где был заключен в тюрьму по обвинению в убийстве и другим преступлениям. Диктатор умер в Панаме в 2017 году.

Касем Сулеймани

Касем Сулеймани Фото: Из открытых источников

Шесть лет назад первая администрация Трампа нанесла в Багдаде точный удар, в результате которого погибла одна из самых влиятельных фигур иранского режима — Касем Сулеймани.

Генерал-майор Сулеймани был главой сил Корпуса стражей исламской революции и архитектором прокси-конфликтов Тегерана на Ближнем Востоке. Пентагон обвинил Сулеймани в ударах по базам коалиции в Ираке, а также в нападении на посольство США в Багдаде.

Вместе с Сулеймани тогда погиб и заместитель главы поддерживаемых Ираном Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Напомним, военная операция в Венесуэле должна была начаться после Рождества, однако ее отложили из-за неблагоприятных погодных условий.