Американський бренд: Скільки коштує спортивний костюм Мадуро, в якому його заарештували (фото)

Венесуельський диктатор носить спортивний костюм фірми Nike. Саме в ньому його заарештували.

Перше автентичне фото затриманого в Каракасі президента Венесуели Ніколаса Мадуро показав у суботу, 3 січня, американський лідер Дональд Трамп. Він опублікував кадр із політиком у наручниках і в сірому костюмі, ціну якого з'ясував ресурс El Financiero.

Мадуро, як було ідентифіковано, був одягнений у костюм Nike Tech Fleece з лінії повсякденного та спортивного одягу американського бренду, що виготовляється з переробленого поліестеру та органічної бавовни.

Операція США у Венесуелі: Трамп показав перше фото із затриманим Мадуро

Ніколас Мадуро в костюмі Nike

Флісова куртка Nike Tech Windrunner (модель HV0949-063) коштує у США 140 доларів (близько 5 923 грн). Це тепла і легка модель толстовки, призначена для комфортних тренувань у прохолодну погоду.

Nike Tech Windrunner

В Україні така модель коштує майже 187 доларів, тобто 7 899 грн, однак зі знижкою її можна купити навіть дешевше, ніж у країні, в якій зареєстровано бренд, усього за 130 доларів або ж 5 529 грн.

Nike Tech Windrunner

Флісові штани Men's Fleece Joggers (модель HV0959-063) коштують у США 120 доларів (близько 5 076 грн). Штани мають високі манжети, щоб взуття залишалося видимим, і є частиною класичних моделей лінійки.

Чоловічі флісові джоггери

В Україні нижню частину костюма можна купити за 113 доларів або ж за 4 799 грн.

Фото: скриншот

Тобто повний комплект одягу диктатора, зроблений із 53% бавовни і 47% поліестеру, коштує приблизно 260 доларів США.

Нагадаємо, захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес відбувалося під повним контролем американського лідера. Дональд Трамп разом із генералами в режимі реального часу спостерігав за операцією військових, перебуваючи у своєму маєтку Мар-а-Лаго.