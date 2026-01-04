Американский бренд: Сколько стоит спортивный костюм Мадуро, в котором его арестовали (фото)

Венесуэльский диктатор носит спортивный костюм фирмы Nike. Именно в нем его арестовали.

Первое аутентичное фото задержанного в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро показал в субботу, 3 января, американский лидер Дональд Трамп. Он опубликовал кадр с политиком в наручниках и в сером костюме, цену которого выяснил ресурс El Financiero.

Мадуро, как было идентифицировано, был одет в костюм Nike Tech Fleece из линии повседневной и спортивной одежды американского бренда, изготавливаемого из переработанного полиэстера и органического хлопка.

Николас Мадуро в костюме Nike Фото: из открытых источников

Флисовая куртка Nike Tech Windrunner (модель HV0949-063) стоит в США 140 долларов (около 5 923 грн). Это теплая и легкая модель толстовки, предназначенная для комфортных тренировок в прохладную погоду.

Nike Tech Windrunner Фото: скриншот

В Украине такая модель стоит почти 187 долларов, то есть 7 899 грн, однако со скидкой ее можно купить даже дешевле, чем в стране, в которой зарегистрирован бренд, всего за 130 долларов или же 5 529 грн.

Nike Tech Windrunner Фото: скриншот

Флисовые штаны Men's Fleece Joggers (модель HV0959-063) стоят в США 120 долларов (около 5 076 грн). Брюки имеют высокие манжеты, чтобы обувь оставалась видимой, и являются частью классических моделей линейки.

Men's Fleece Joggers Фото: Скриншот

В Украине нижнюю часть костюма можно купить за 113 долларов или же за 4 799 грн.

Фото: скриншот

То есть полный комплект одежды диктатора, сделанный из 53% хлопка и 47% полиэстера, стоит примерно 260 долларов США.

Напомним, захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес происходил под полным контролем американского лидера. Дональд Трамп вместе с генералами в режиме реального времени наблюдал за операцией военных, находясь в своем имении Мар-а-Лаго.