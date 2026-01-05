Вивів $10 млрд: Швейцарія заморозила активи затриманого Мадуро

5 січня Швейцарія заморозила всі активи, що належать Ніколасу Мадуро і пов'язаним із ним особам. Хоча цей захід не торкнеться жодного з членів нинішнього уряду Венесуели.

Мета полягає в тому, щоб "забезпечити неможливість вивезення незаконно придбаних активів зі Швейцарії в ситуації, що склалася", йдеться в заяві швейцарського уряду, пише Bloomberg Lineа.

Заморожування активів є доповненням до санкцій проти Венесуели, що діють з 2018 року, які також включають заморожування активів. Однак ці санкції спрямовані проти соратників Мадуро, які раніше не піддавалися санкціям Швейцарії.

Уряд Швейцарії пояснив, що цей захід не має прямого зв'язку з операцією США у Венесуелі, під час якої главу держави захопив спецпризначенці і вивіз до Нью-Йорка, де пройде суд над Ніколасом Мадуро, його дружиною і його сином.

Відео дня

Ніколаса Мадуро і Сілію Флорес ведуть до суду Фото: ABC News

"Вирішальним фактором є те, що відбулася втрата влади, і тепер країна походження може в майбутньому ініціювати судові розгляди щодо незаконно набутих активів", — уточнили у Швейцарії.

Міністерство закордонних справ Швейцарії не уточнило, хто саме постраждав від заморожування активів і яких саме активів, пов'язаних із лідером чавістів, торкнулися.

Однак із попередніх публікацій у швейцарській пресі, заснованих на витоках документів, випливає, що прокуратура виявила банківські рахунки, які могли бути пов'язані з викраденими у Венесуелі державними коштами, не менше, ніж на 10 мільярдів доларів.

Натомість у МЗС закликали до розрядки напруженості, стриманості та дотримання міжнародного права, включно із забороною на застосування сили і принципом поваги до територіальної цілісності, в умовах, які, вочевидь, являють собою нову кризу у Венесуелі.

Ніколаса Мадуро, за затримання якого Сполучені Штати запропонували винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів, і його дружину Сілію Флорес вивезли з Венесуели під час безпрецедентної військової операції, проведеної в Каракасі рано вранці в суботу, 3 січня.

Лідеру чавістів висунуто чотири обвинувачення, і йому доведеться відповісти перед американською системою правосуддя. У разі визнання винним йому може загрожувати довічне ув'язнення, а також смертна кара.

Злочини, приписувані Мадуро, пов'язані з наркоторгівлею: до них належать змова з метою наркотероризму, змова з метою ввезення кокаїну, зберігання кулеметів і вибухових пристроїв, а також змова з метою зберігання кулеметів і вибухових пристроїв.

Після арешту Мадуро тимчасовим президентом Венесуели стала Делсі Родрігес, колишня віцепрезидентка і міністерка вуглеводнів країни.

Нагадаємо, виступаючи в суді в Нью-Йорку, Ніколас Мадуро назвав себе "порядною людиною" і заперечує всі звинувачення.

Фокус одним із перших повідомив про операцію США у Венесуелі. На той момент Білий дім ще офіційно не підтверджував операцію. Але над Каракасом з'явилися вертольоти "Чинук" і "Апач", які завдали ударів по військових об'єктах.