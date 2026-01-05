Вывел $10 млрд: Швейцария заморозила активы задержанного Мадуро

5 января Швейцария заморозила все активы, принадлежащие Николасу Мадуро и связанным с ним лицам. Хотя эта мера не затронет ни одного из членов нынешнего правительства Венесуэлы.

Цель состоит в том, чтобы "обеспечить невозможность вывоза незаконно приобретенных активов из Швейцарии в сложившейся ситуации", говорится в заявлении швейцарского правительства, пишет Bloomberg Lineа.

Замораживание активов является дополнением к санкциям против Венесуэлы, действующим с 2018 года, которые также включают замораживание активов. Однако эти санкции направлены против соратников Мадуро, которые ранее не подвергались санкциям Швейцарии.

Правительство Швейцарии пояснило, что эта мера не имеет прямой связи с операцией США в Венесуэле во время которой главу государства захватил спецназ и вывез в Нью-Йорк, где пройдет суд над Николасом Мадуро, его женой и его сыном.

Відео дня

Николаса Мадуро и Силию Флорес ведут в суд Фото: ABC News

"Решающим фактором является то, что произошла потеря власти, и теперь страна происхождения может в будущем инициировать судебные разбирательства в отношении незаконно приобретенных активов", — уточнили в Швейцарии.

Министерство иностранных дел Швейцарии не уточнило, кто именно пострадал от заморозки активов и какие именно активы, связанные с лидером чавистов, были затронуты.

Однако из прежних публикаций в швейцарской прессе, основанных на утечках документов, следует, что прокуратура выявила банковские счета, которые могли быть связаны с похищенными в Венесуэле государственными средствами, не менее, чем на 10 миллиардов долларов.

Вместо этого в МИД призвали к разрядке напряженности, сдержанности и соблюдению международного права, включая запрет на применение силы и принцип уважения территориальной целостности, в условиях, которые, по всей видимости, представляют собой новый кризис в Венесуэле.

Николас Мадуро, за поимку которого Соединенные Штаты предложили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов, и его жена Силия Флорес были вывезены из Венесуэлы в ходе беспрецедентной военной операции, проведенной в Каракасе рано утром в субботу, 3 января.

Лидеру чавистов предъявлены четыре обвинения, и ему придется ответить перед американской системой правосудия. В случае признания виновным ему может грозить пожизненное заключение, а также смертная казнь. .

Преступления, приписываемые Мадуро, связаны с наркоторговлей: к ним относятся заговор с целью наркотерроризма, заговор с целью ввоза кокаина, хранение пулеметов и взрывных устройств, а также заговор с целью хранения пулеметов и взрывных устройств.

После ареста Мадуро временным президентом Венесуэлы стала Делси Родригес, бывший вице-президент и министр углеводородов страны.

Напомним, выступая в суде в Нью-Йорке Николас Мадуро назвал себя "порядочным человеком" и отрицает все обвинения.

Фокус одним из первых сообщил об операции США в Венесуэле. На тот момент Белый дом еще официально не подтверждал операцию. Но над Каракасом появились вертолеты "Чинук" и "Апач", который нанесли удары по военным объектам.