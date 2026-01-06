РФ почала гібридну війну проти Німеччини, — Bloomberg

Німеччина, яка позиціонує себе як головний центр НАТО в Європі, готується до того, що Росія активізує таємні атаки на її ключову інфраструктуру в рамках кампанії гібридної війни.

Берлін розглядає цю кампанію як можливу прелюдію до масштабнішого конфлікту, повідомляє Bloomberg із посиланням на отриманий агентством військовий документ Міністерства оборони.

Зокрема, у Бундестазі очікують, що насамперед РФ націлиться на енергетичну та оборонну інфраструктуру, застосовуючи гібридні методи. В оборонному відомстві на випадок конфлікту з Москвою вже розробили керівні принципи співпраці між різними рівнями влади та інституціями.

Міністерство оборони дійшло висновку, що РФ "цілеспрямовано використовує і вивчає можливі слабкі ланки" у співпраці між різними рівнями німецького уряду за допомогою гібридних заходів, покликаних дестабілізувати громадян:

"Мета полягає в тому, щоб запобігти ранньому виявленню цих гібридних заходів, їхньому фактичному масштабу та впливу, а також сповільнити та паралізувати наші можливості ухвалення рішень і реагування різних відповідальних сторін на федеральному, земельному та місцевому рівнях".

Німці не виключають, що після відкритого збройного нападу на східний фланг НАТО Німеччина дедалі частіше наражатиметься на погрози або атаки з використанням військових засобів, як-от ракети великої дальності, безпілотні літальні апарати і спецпризначенці.

"Виявлені гібридні заходи й атаки, особливо ті, що були проведені в Німеччині, слід розглядати як інструмент, що навмисно використовується Росією у своїй політиці безпеки та боротьбі проти "колективного Заходу". Водночас ці заходи можуть також слугувати підготовкою до військового конфлікту", — заявили в МО Німеччини.

У жовтні 2025 року голова німецької розвідувальної служби BND Мартін Єгер заявляв, що Росія "сповнена рішучості перевірити європейські кордони" і може в будь-який момент перевести конфлікт у "гарячу конфронтацію".

Згідно зі стратегією національної безпеки Німеччини, Міністерство оборони розглядає Росію як "найбільшу і безпосередню загрозу безпеці Німеччини". Національна і зовнішня розвідка ФРН мають дані, які говорять про подальші наміри Кремля посилюватися для майбутнього великомасштабного протистояння з НАТО.

"Навіть якщо війна Росії проти України триватиме без змін, очікується, що Росія розвине ці можливості та стратегічні варіанти не пізніше 2029 року", — ідеться в документі.

Нагадаємо, колишній президент Росії Дмитро Медведєв вирішив погрожувати канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу можливим викраденням.

Також повідомлялося, що Мерц заявив, що внаслідок російських обстрілів Україна опинилася "на межі гуманітарної енергетичної кризи".

Раніше його партія ХСС висловилася за необхідність відправки додому українських чоловіків для захисту своєї країни.