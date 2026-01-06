РФ начала гибридную войну против Германии, – Bloomberg

Германия, которая позиционирует себя как главный центр НАТО в Европе, готовится к тому, что Россия активизирует тайные атаки на ее ключевую инфраструктуру в рамках кампании гибридной войны.

Берлин рассматривает эту кампанию как возможную прелюдию к более масштабному конфликту, сообщает Bloomberg со ссылкой на полученный агентством военный документ Министерства обороны.

В частности, в Бундестаге ожидают, что в первую очередь РФ нацелится на энергетическую и оборонную инфраструктуру, применяя гибридные методы. В оборонном ведомстве на случай конфликта с Москвой уже разработали руководящие принципы сотрудничества между различными уровнями власти и институтами.

Министерство обороны пришло к выводу, что РФ "целенаправленно использует и изучает возможные слабые звенья" в сотрудничестве между различными уровнями немецкого правительства с помощью гибридных мер, призванных дестабилизировать граждан:

"Цель состоит в том, чтобы предотвратить раннее выявление этих гибридных мер, их фактический масштаб и воздействие, а также замедлить и парализовать наши возможности принятия решений и реагирования различных ответственных сторон на федеральном, земельном и местном уровнях".

Немцы не исключают, что после открытого вооруженного нападения на восточный фланг НАТО Германия будет все чаще подвергаться угрозам или атакам с использованием военных средств, таких как ракеты большой дальности, беспилотные летательные аппараты и спецназ.

"Выявленные гибридные меры и атаки, особенно те, которые были проведены в Германии, следует рассматривать как инструмент, преднамеренно используемый Россией в своей политике безопасности и борьбе против "коллективного Запада". В то же время эти меры могут также служить подготовкой к военному конфликту", – заявили в МО Германии.

В октябре 2025 года глава немецкой разведывательной службы BND Мартин Йегер заявлял, что Россия "полна решимости проверить европейские границы" и может в любой момент перевести конфликт в "горячую конфронтацию".

Согласно стратегии национальной безопасности Германии, Министерство обороны рассматривает Россию как "самую большую и непосредственную угрозу безопасности Германии". Национальная и внешняя разведка ФРГ имеют данные, которые говорят о дальнейших намерениях Кремля усиливаться для предстоящего крупномасштабного противостояния с НАТО.

"Даже если война России против Украины будет продолжаться без изменений, ожидается, что Россия разовьет эти возможности и стратегические варианты не позднее 2029 года", — говорится в документе.

Напомним, бывший президент России Дмитрий Медведев решил угрожать канцлеру Германии Фридриху Мерцу возможным похищением.

Также сообщалось, что Мерц заявил, что в результате российских обстрелов Украина оказалась "на грани гуманитарного энергетического кризиса".

Ранее его партия ХСС высказалась за необходимость отправки домой украинских мужчин для защиты своей страны.