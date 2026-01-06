Путин приказывает осуществить "самые серьезные атаки": Украина на грани гуманитарного энергетического кризиса, — Мерц

Российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать огонь, а наоборот — отдает приказы осуществлять "самые серьезные атаки" по Украине.

В результате российский обстрелов Украина оказалась "на грани гуманитарного энергетического кризиса". Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в своем письме к руководящим парламентским фракциям ХДС/ХСС и СДПГ, сообщило издание ZDF Heute.

Мерц утверждает, что Кремль не хочет заканчивать полномасштабную войну в четвертый год ее проведения. При этом российские военные выполняют приказы высшего командования, нанося "самые серьезные на сегодня атаки" по украинским объектам гражданской инфраструктуры.

Немецкий канцлер выразил обвинения российскому военному руководству в военных преступлениях.

"Немецкое правительство стремится прекратить войну. Однако это возможно лишь при условии, что на этот раз Украина получит настоящие гарантии безопасности от США и Европы", — говорится в публикации.

Энергетические проблемы в Украине

Вследствие регулярных российских ударов по объектам инфраструктуры в Украине вводятся графики почасовых отключений и ограничения потребления энергии для пользователей. Специалисты не успевают ликвидировать все последствия вражеских обстрелов.

5 декабря председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев во время интервью "Телеграфу" рассказал, что отключения электроэнергии могут быть отменены уже весной. Однако летом графики могут вернуться к потребителям.

2 января соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "Ранок.LIVE" ответил, когда в Украине станет легче со светом.