Путін наказує здійснити "найсерйозніші атаки": Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи, — Мерц

Російський диктатор Володимир Путін не має намірів припиняти вогонь, а навпаки — віддає накази здійснювати "найсерйозніші атаки" по Україні.

Внаслідок російський обстрілів Україна опинилася "на межі гуманітарної енергетичної кризи". Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму листі до керівних парламентських фракцій ХДС/ХСС і СДПН, повідомило видання ZDF Heute.

Мерц стверджує, що Кремль не хоче закінчувати повномасштабну війну у четвертий рік її проведення. При цьому російські військові виконують накази вищого командування, завдаючи "найсерйозніших на сьогодні атак" по українських об'єктах цивільної інфраструктури.

Німецький канцлер висловив звинувачення російському війському керівництву у воєнних злочинах.

"Німецький уряд прагне припинити війну. Однак це можливо лише за умови, що цього разу Україна отримає справжні гарантії безпеки від США та Європи", — йдеться у публікації.

Відео дня

Енергетичні проблеми в Україні

Внаслідок регулярних російських ударів по об'єктах інфраструктури в Україні вводяться графіки погодинних відключень та обмеження споживання енергії для користувачів. Фахівці не встигають ліквідувати усі наслідки ворожих обстрілів.

5 грудня голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв під час інтерв'ю "Телеграфу" розповів, що відключення електроенергії можуть бути скасовані вже навесні. Проте влітку графіки можуть повернутися до споживачів.

2 січня співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в етері "Ранок.LIVE" відповів, коли в Україні стане легше зі світлом.