"Не грайте в ігри з Росією": Медведєв відповів на послання Держдепу США (фото)
Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації вирішив відповісти на пости Держдепу США, один з яких був персонально для Кремля. Медведєв буквально повторив стилістику, але послання вийшло непереконливим.
Дмитро Медведєв, 3-й президент Росії, вирішив відповісти Держдепу США, який раніше опублікував пост із посланням для Путіна зі словами "Президент Трамп — людина справи. Не знали? — Тепер знаєте".
Повідомлення супроводжувалося фото Дональда Трампа, зробленим у момент, коли він стежив за військовою операцією у Венесуелі. У повідомленні англійською йшлося, що Західна півкуля — це тепер сфера інтересів США.
Дмитро Медведєв вирішив дзеркально відповісти Держдепу англійською та російською. Але обидва повідомлення повторюють одне одного. На тлі Храму Христа Спасителя написано: "Не грайте в ігри з Росією".
Також заступник голови Радбезу РФ вітає з Різдвом "русский мир".
