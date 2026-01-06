"Не грайте в ігри з Росією": Медведєв відповів на послання Держдепу США (фото)

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації вирішив відповісти на пости Держдепу США, один з яких був персонально для Кремля. Медведєв буквально повторив стилістику, але послання вийшло непереконливим.

Дмитро Медведєв, 3-й президент Росії, вирішив відповісти Держдепу США, який раніше опублікував пост із посланням для Путіна зі словами "Президент Трамп — людина справи. Не знали? — Тепер знаєте".

Повідомлення супроводжувалося фото Дональда Трампа, зробленим у момент, коли він стежив за військовою операцією у Венесуелі. У повідомленні англійською йшлося, що Західна півкуля — це тепер сфера інтересів США.

Дмитро Медведєв вирішив дзеркально відповісти Держдепу англійською та російською. Але обидва повідомлення повторюють одне одного. На тлі Храму Христа Спасителя написано: "Не грайте в ігри з Росією".

Фото: Дмитро Медведєв / Telegram

Дмитро Медведєв вирішив відповісти Держдепу США Фото: Дмитро Медведєв / Telegram

Також заступник голови Радбезу РФ вітає з Різдвом "русский мир".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Держдеп США відправив недвозначні послання Росії і всьому світу.

Також Дмитро Медведєв заявляв, що треба викрасти канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.