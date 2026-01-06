"Не играйте в игры с Россией": Медведев ответил на послания Госдепа США (фото)
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации решил ответить на посты Госдепа США, один из которых был персонально для Кремля. Медведев буквально повторил стилистику, но послание вышло неубедительным.
Дмитрий Медведев, 3-й президент России, решил ответить Госдепу США, который ранее опубликовал пост с посланием для Путина со словами "Президент Трамп — человек дела. Не знали? — Теперь знаете".
Сообщение сопровождалось фото Дональда Трампа, сделанным в момент, когда он следил за военной операцией в Венесуэле. В сообщении на английском говорилось, что Западное полушарие – это теперь сфера интересов США.
Дмитрий Медведев решил зеркально ответить Госдепу на английском и на русском. Но оба сообщения повторяют друг друга. На фоне Храма Христа Спасителя написано: "Не играйте в игры с Россией".
Также замглавы Совбеза РФ поздравляет с Рождеством "русский мир".
Также Дмитрий Медведев заявлял, что надо похитить канцлера Германии Фридриха Мерца.