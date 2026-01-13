"Ми вибираємо Данію": прем'єр-міністр Гренландії зробив різку заяву в бік США

Глава уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що його народ вибрав би Данію, а не США, якби їх попросили зробити такий вибір "тут і зараз".

Ці слова прозвучали на спільній пресконференції Нільсена і прем'єр-мінісетрки Данії Метте Фредеріксен, пише BBC.

"Одне повинні розуміти всі: Гренландія не хоче належати США. Гренландія не хоче управлятися США. Гренландія не хоче бути частиною США. Ми обираємо ту Гренландію, яку знаємо сьогодні, і яка є частиною королівства Данія".

За його словами, зараз має місце геополітична криза, і якщо треба обирати між США і Данією, то Гренландія обирає Данію.

"Ми вибираємо Данію. Ми вибираємо НАТО. Ми обираємо королівство Данія і ми обираємо ЄС", — наголосив політик.

Таку заяву журналісти вже назвали найрізкішою від початку претензій американського президента Дональда Трампа на Гренландію.

Останніми днями в Білому домі вже відкрито говорять про плани анексувати територію, щоб "захиститися" від Росії та Китаю. Раніше Трамп пропонував і зовсім викупити острів, однак не виключив застосування військової сили.

Фредеріксен уже попередила, що в разі збройного нападу США на країну-члена НАТО покладе край трансатлантичному оборонному альянсу.

Незважаючи на те, що Гренландія є найбільш малонаселеною територією, її розташування між Північною Америкою та Арктикою робить її добре пристосованою для систем раннього попередження в разі ракетних атак і для спостереження за суднами в регіоні.

На думку Трампа, володіти цим островом — "життєво важливо для нацбезпеки США, оскільки вона "вкрита російськими та китайськими кораблями всюди". Щоправда, офіційного підтвердження цьому він не надав.

У Гренландії на базі Пітуфік на північно-західному краю острова постійно дислоковано понад 100 військовослужбовців. Відповідно до чинних угод із Данією, США мають право розміщувати в Гренландії стільки військ, скільки їм необхідно.

Однак глава Білого дому заявив, що оренди бази недостатньо, і США повинні володіти територією.

Фредеріксен назвала заяви Трампа "абсолютно неприйнятним тиском з боку нашого найближчого союзника" і попередила, що "є багато ознак того, що найскладніша частина ще попереду".

Гренландія вважається найбільшим островом на Землі і володіє одним із найбільших запасів природних ресурсів у світі. До них належать важливі сировинні матеріали — такі, як літій і рідкісноземельні елементи, необхідні для "зелених технологій", а також інші цінні мінерали та метали, і величезний обсяг вуглеводнів, зокрема нафту і газ.

