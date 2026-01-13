"Мы выбираем Данию": премьер-министр Гренландии сделал резкое заявление в сторону США

Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы их попросили сделать такой выбор "здесь и сейчас".

Эти слова прозвучали на совместной пресс-конференции Нильсена и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, пишет BBC.

"Одно должны понимать все: Гренландия не хочет принадлежать США. Гренландия не хочет управляться США. Гренландия не хочет быть частью США. Мы выбираем ту Гренландию, которую знаем сегодня, и которая является частью королевства Дания".

По его словам, сейчас имеет место геополитический кризис, и если надо выбирать между США и Данией, то Гренландия выбирает Данию.

"Мы выбираем Данию. Мы выбираем НАТО. Мы выбираем королевство Дания и мы выбираем ЕС", – подчеркнул политик.

Такое заявление журналисты уже назвали самым резким с начала претензий американского президента Дональда Трампа на Гренландию.

В последние дни в Белом доме уже открыто говорят о планах аннексировать территорию, чтобы "защититься" от России и Китая. Ранее Трамп предлагал и вовсе выкупить остров, однако не исключил применения военной силы.

Фредериксен уже предупредила, что в случае вооруженного нападения США на страну-члена НАТО положит конец трансатлантическому оборонному альянсу.

Несмотря на то, что Гренландия является самой малонаселенной территорией, ее расположение между Северной Америкой и Арктикой делает ее хорошо приспособленной для систем раннего предупреждения в случае ракетных атак и для наблюдения за судами в регионе.

По мнению Трампа, владеть этим островом – "жизненно важно для нацбезопасности США, поскольку она "покрыта российскими и китайскими кораблями повсюду". Правда, официального подтверждения этому он не предоставил.

В Гренландии на базе Питуфик на северо-западной оконечности острова постоянно дислоцирован более 100 военнослужащих. В соответствии с действующими соглашениями с Данией, США имеют право размещать в Гренландии столько войск, сколько им необходимо.

Однако глава Белого дома заявил, что аренды базы недостаточно, и США должны владеть территорией.

Фредериксен назвала заявления Трампа "совершенно неприемлемым давлением со стороны нашего ближайшего союзника" и предупредила, что "есть много признаков того, что самая сложная часть еще впереди".

Гренландия считается крупнейшим островом на Земле и обладает одним из самых крупных запасов природных ресурсов в мире. К ним относятся важные сырьевые материалы — такие, как литий и редкоземельные элементы, необходимые для "зеленых технологий", а также другие ценные минералы и металлы, и огромный объем углеводородов, в том числе нефть и газ

Напомним, Медведев призвал Трампа спешить с присоединением Гренландии, пригрозив референдумом за РФ.

Также сообщалось, что в Канаде опасаются, что станут следующей "целью" Трампа после того, как он получит Гренландию.