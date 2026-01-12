"Надо торопиться": Медведев призвал Трампа спешить с присоединением Гренландии, пригрозив референдумом за РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к Дональду Трампу, пригрозив, что Россия захватит Гренландию путем референдума, если тот не поспешит с присоединением к США.

Экс-президент России "пошутил", что если США не присоединят Гренландию в ближайшее время, то в течение нескольких дней может состояться референдум за переход к РФ. Об этом кремлевский политик написал в соцсетях, передает "РБК".

Комментируя последние новости из США относительно претензий на Гренландию, Медведев высказал мнение о том, что все жители Гренландии проголосуют за Россию, если такой референдум состоится.

"Трампу надо спешить. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к РФ", — написал он.

В таком случае, убежден Медведев, США не получат "никаких новых звездочек на флаге", а у России появится новая территория в составе.

"Тогда все! Никаких новых звездочек на флаге. А у России появится новый — уже 90-й — субъект Федерации", — пояснил кремлевский чиновник.

Кроме того, Медведев описал "преимущества" захвата Трампом Гренландии. По его словам, это бы способствовало "оздоровлению мирового климата", поскольку США удалось бы уничтожить "осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла — мегаполисе Нуук".

Кремлевец добавил, что в случае присоединения Гренландии к США Трамп получил бы новую должность — acting president of Greenland (исполняющий обязанности президента Гренландии). А военная операция США, по словам Медведева, позволила бы захватить в плен и отдать под суд европейских политиков, которые якобы хотели "уничтожить Америку".

Претензии США по Гренландии: последние новости

12 января издание Fox News сообщило, что республиканец Палаты представителей Рэнди Файн предложил законопроект, который позволяет президенту Дональду Трампу приобрести Гренландию и присоединить ее к США. По его мнению, это даст юридическую основу для возможного превращения острова в один из штатов Америки.

11 января медиа Daily Mail писало, что Трамп приказал военному командованию разработать план вторжения в Гренландию. Однако столкнулся при этом с определенным сопротивлением.

По информации The Telegraph, после этого Европа начала обсуждать размещение войск НАТО на территории Гренландии, чтобы ослабить опасения Трампа.

Напомним, 10 января Трамп заявил, что Гренландию могут аннексировать Россия или Китай, если США не станут хозяевами там.