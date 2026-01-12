"Треба поспішати": Медведєв закликав Трампа поквапитися з приєднанням Гренландії, пригрозивши референдумом за РФ

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звернувся до Дональда Трампа, пригрозивши, що Росія захопить Гренландію шляхом референдуму, якщо той не поспішить із приєднанням до США.

Експрезидент Росії "пожартував", що якщо США не приєднають Гренландію найближчим часом, то упродовж кількох днів може відбутися референдум за перехід до РФ. Про це кремлівський політик написав у соцмережах, передає "РБК".

Коментуючи останні новини зі США щодо претензій на Гренландію, Медведєв висловив думку про те, що усі мешканці Гренландії проголосують за Росію, якщо такий референдум відбудеться.

"Трампу треба поспішати. За неперевіреною інформацією, через кілька днів може відбутися раптовий референдум, на якому жителі всієї 55-тисячної Гренландії можуть проголосувати за приєднання до РФ", — написав він.

У такому випадку, переконаний Медведєв, США не отримають "ніяких нових зірочок на прапорі", а у Росії з'явиться нова територія у складі.

"Тоді все! Ніяких нових зірочок на прапорі. А у Росії з'явиться новий — вже 90-й — суб'єкт Федерації", — пояснив кремлівський чиновник.

Окрім того, Медведєв описав "переваги" захоплення Трампом Гренландії. За його словами, це б сприяло "оздоровленню світового клімату", оскільки США вдалося б знищити "осине гніздо наркомафії в розсаднику апокаліптичного зла — мегаполісі Нуук".

Кремлівець додав, що у випадку приєднання Гренландії до США Трамп отримав би нову посаду — acting president of Greenland (виконувач обов'язків президента Гренландії). А військова операція США, за словами Медведєва, дозволила б захопити у полон та віддати під суд європейських політиків, які нібито хотіли "знищити Америку".

Претензії США щодо Гренландії: останні новини

12 січня видання Fox News повідомило, що республіканець Палати представників Ренді Файн запропонував законопроєкт, який дозволяє президентові Дональду Трампу придбати Гренландію та приєднати її до США. На його думку, це дасть юридичне підґрунтя для ймовірного перетворення острова на один зі штатів Америки.

11 січня медіа Daily Mail писало, що Трамп наказав військовому командуванню розробити план вторгнення в Гренландію. Однак зіштовхнувся при цьому з певним опором.

За інформацією The Telegraph, після цього Європа почала обговорювати розміщення військ НАТО на території Гренландії, аби послабити побоювання Трампа.

Нагадаємо, 10 січня Трамп заявив, що Гренландію можуть анексувати Росія або Китай, якщо США не стануть господарями там.