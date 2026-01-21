Поганий приклад Трампа і Путіна: Аргентина може пред'явити права на Фолклендські острови

Експерти побоюються, що Мирна рада Трампа, куди він закликає всіх: від Канади до Білорусі, може стати "злим" близнюком ООН і спровокувати інші країни, на кшталт Аргентини, на те, щоб пред'явити права на спірні території. Після того, як Трамп почав претендувати на Гренландію, а Путін напав на Україну.

Аргентина може використати створену Дональдом Трампом "мирну раду" як інструмент для висунення нових претензій на Фолклендські острови, попереджають офіційні особи, пише Daily Mail.

Аргентина може порушити питання про Фолклендські острови

Велика Британія побоюється, що президент Аргентини Хав'єр Мілей, близький прихильник президента США, може використовувати контроль американського лідера над цим органом для подальшого просування безпідставних претензій своєї країни на цю територію.

Мирна рада Дональда Трампа має зберігати мир у Газі, але також вона представляє собою якусь альтернативу ООН. Президент США вже заявив, що очолить її особисто і запросив приєднатися близько 60 світових лідерів, включно з Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком, який уже прийняв пропозицію і встиг заявити, що чутки про внесок у мільярд доларів, як повідомлялося раніше, не відповідають дійсності.

У Кремлі ще думають, але у Великій Британії вже заявили, що відмовляться вступати до Мирної ради Трампа, якщо там опиниться Путін.

У кулуарах чиновники і дипломати стверджують, що організація, яку вони допомогли створити для припинення конфлікту в Газі, перетворилася на "монстра" з набагато масштабнішими цілями.

Вони попередили, що якщо це зможе "підірвати" ООН, де Велика Британія посідає місце у вищій раді Безпеки з моменту її створення союзниками-переможцями у Другій світовій війні, це може послабити "м'яку силу" Великої Британії.

Г'ю Ловатт, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, заявив: "Велика Британія буде молодшим партнером на раді миру. У неї не було б більше влади, ніж у будь-якої іншої країни. Арбітром буде Трамп. Порівняйте це з роллю Великої Британії в Раді Безпеки ООН".

Ця Мирна рада є частиною мирного плану президента США з 20 пунктів, спрямованого на остаточне врегулювання конфлікту на Близькому Сході, і, як очікують, допоможе керувати сектором Газа в середньостроковій перспективі.

Трамп заявив, що очолить її і підтвердив, що надіслав запрошення главі Кремля. Емманюель Макрон, президент Франції, вже відмовився і за це президент США пригрозив йому величезними митами на вино.

Трамп заявив: "Я введу 200-відсоткове мито на його вина і шампанське. І він приєднається. Але він не зобов'язаний".

За даними кількох джерел, кожного з керівників просять внести мільярд доларів США, щоб зайняти постійне місце в раді

Низка країн, включно з Албанією, Канадою та Узбекистаном, уже заявили про свій намір приєднатися до цього проєкту.

Але зараз експерти побоюються, що президент Аргентини Хав'єр Мілей, близький прихильник Трампа, може використати контроль американського лідера над цим органом для подальшого просування безпідставних претензій своєї країни на Фолклендські острови.

Фолклендські острови — поле битви між Аргентиною та Великою Британією

Фолклендські острови, або як їх називають в іспаномовному світі — Мальвінські острови, — це архіпелаг, розташований біля узбережжя Аргентини, у південній частині Атлантичного океану. Це британська заморська територія, а також важливий перевалочний пункт на шляху з Атлантичного океану в Тихий, що дає змогу контролювати Південну Атлантику.

Права Великої Британії на острови оскаржуються Аргентиною, яка розглядає їх як частину провінції Вогняна Земля, Антарктида і острови Південної Атлантики. Після Другої світової війни було проведено референдум про те, з якою країною хоче залишитися населення островів, і воно, яке складалося переважно з британців, проголосувало за Велику Британію.

На Фолклендах розташовані дві великі військові бази Великої Британії

У 1982 році Аргентина намагалася анексувати острови, але зазнала поразки. І донині продовжує оскаржувати як назву островів, так і територіальну приналежність.

На Фолклендських островах розташовані дві великі військові британські бази: військово-повітряна база Маунт-Плезант і військово-морська база "Мер Харбор".

Нагадаємо, раніше Канада, найближчий сусід і союзник США, змоделювала військовий план на той випадок, якщо американські війська перетнуть кордон і захоплять Оттаву.

Також ходять чутки, що Європа може віддати Гренландію Трампу, як він і хоче.