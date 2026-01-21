Плохой пример Трампа и Путина: Аргентина может предъявить права на Фолклендские острова

Эксперты опасаются, что Мирный совет Трампа, куда он зазывает всех: от Канады до Беларуси, может стать "злым" близнецом ООН и спровоцировать другие страны, вроде Аргентины на то, чтобы предъявить права на спорные территории. После того, как Трамп начал претендовать на Гренландию, а Путин напал на Украину.

Аргентина может использовать созданный Дональдом Трампом "мирный совет" в качестве инструмента для предъявления новых претензий на Фолклендские острова, предупреждают официальные лица, пишет Daily Mail.

Аргентина может поднять вопрос о Фолклендских островах

Великобритания опасается, что президент Аргентины Хавьер Милей, близкий сторонник президента США, может использовать контроль американского лидера над этим органом для дальнейшего продвижения безосновательных претензий своей страны на эту территорию.

Мирный совет Дональда Трампа должен сохранять мир в Газе, но также он представляет из себя некую альтернативу ООН. Президент США уже заявил, что возглавит ее лично и пригласил присоединиться около 60 мировых лидеров, включая Владимира Путина и Александра Лукашенко, который уже принял предложение и успел заявить, что слухи о взносе в миллиард долларов, как сообщалось раньше, не соответствуют действительности.

В Кремле еще думают, но в Великобритании уже заявили, что откажется вступать в Мирный совет Трампа, если там окажется Путин.

В кулуарах чиновники и дипломаты утверждают, что организация, которую они помогли создать для прекращения конфликта в Газе, превратилась в "монстра" с гораздо более масштабными целями.

Они предупредили, что если это сможет "подорвать" ООН, где Великобритания занимает место в высшем совете Безопасности с момента его создания союзниками-победителями во Второй мировой войне, это может ослабить "мягкую силу" Великобритании.

Хью Ловатт, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, заявил: "Великобритания будет младшим партнером на совете мира. У нее не было бы больше власти, чем у любой другой страны. Арбитром будет Трамп. Сравните это с ролью Великобритании в Совете Безопасности ООН".

Этот Мирный совет является частью мирного плана президента США из 20 пунктов, направленного на окончательное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, и, как ожидается, поможет управлять сектором Газа в среднесрочной перспективе.

Трамп заявил, что возглавит ее и подтвердил, что отправил приглашение главе Кремля. Эмманюэль Макрон, президент Франции, уже отказался и за это президент США пригрозил ему огромными пошлинами на вино.

Трамп заявил: "Я введу 200-процентную пошлину на его вина и шампанское. И он присоединится. Но он не обязан».

По данным нескольких источников, каждого из руководителей просят внести миллиард долларов США, чтобы занять постоянное место в совете

Ряд стран, включая Албанию, Канаду и Узбекистан, уже заявили о своем намерении присоединиться к этому проекту.

Но сейчас эксперты опасаются, что президент Аргентины Хавьер Милей, близкий сторонник Трампа, может использовать контроль американского лидера над этим органом для дальнейшего продвижения безосновательных претензий своей страны на Фолклендские острова.

Фолклендские острова – поле битвы между Аргентиной и Великобританией

Фолклендские острова, или как их называют в испаноязычном мире – Мальвинские острова, - это архипелаг, расположенный у побережья Аргентины, в южной части Атлантического океана. Это британская заморская территория, а также важный перевалочный пункт на пути из Атлантического океана в Тихий, позволяющий контролировать Южную Атлантику.

Права Великобритании на острова оспариваются Аргентиной, рассматривающей их как часть провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики. После Второй мировой войны был проведен референдум о том, с какой страной хочет остаться население островов и оно, состоящее преимущественно из британцев, проголосовало за Великобританию.

На Фолклендах расположены две большие военные базы Великобритании

В 1982 году Аргентина пыталась аннексировать острова, но потерпела поражение. И по сей день продолжает оспаривать как название островов, так и территориальную принадлежность.

На Фолклендских островах находятся две большие военные британские базы: военно-воздушная база Маунт-Плезант и военно-морская база "Мэр Харбор".

Напомним, ранее Канада, ближайший сосед и союзник США, смоделировала военный план на тот случай, если американские войска пересекут границу и захватят Оттаву.

Также ходят слухи, что Европа может отдать Гренландию Трампу, как он и хочет.