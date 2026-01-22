Франція затримала танкер тіньового флоту РФ: Макрон озвучив деталі

Вранці 22 січня військовослужбовці ВМС Франції піднялися на борт нафтового танкера, що слідував із Росії, який перебуває під міжнародними санкціями та підозрюється в плаванні під фальшивим прапором.

Операцію проводили у водах Середземного моря за підтримки низки союзників, повідомив у Х президент Франції Емманюель Макрон. Він наголосив, що вона здійснювалася в суворій відповідності до Конвенції ООН з морського права.

"Розпочато судове розслідування. Судно перенаправлено. Ми сповнені рішучості дотримуватися міжнародного права і забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність "тіньового флоту" сприяє фінансуванню агресивної війни проти України", — заявив Макрон, додавши, що порушень терпіти ніхто не має наміру.

Ресурс "Дзеркало тижня" звернув увагу на той момент, що про операцію Макрон повідомив у ті ж хвилини, коли президент Володимир Зеленський виступав на форумі в Давосі, де дорікав Європі за слабкість. Політик поскаржився, що США захоплюють нафтові танкери, а Європа — ні.

У грудні минулого року агентство Radio France, що займається перевіркою фактів, повідомило, що 2025 року у французькі порти зайшло понад 60 російських нафтових танкерів. Ці танкери переважно перевозять казахстанську нафту, яка не підпадає під міжнародні санкції, але проходить транзитом трубопроводом через Росію.

Буквально днями, 20 січня, Сполучені Штати Америки затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, що перебуває під санкціями і входить до тіньового флоту Росії. Танкер порушив встановлений президентом США Дональдом Трампом карантин для суден, що перебувають під санкціями в Карибському басейні.

7 січня Піт Хегсет пригрозив продовжити блокаду всього "тіньового флоту" РФ. Цього дня стало відомо про затримання танкера Bella-1, який майже тиждень переховувався від берегової охорони США. Під час втечі танкер вирішив змінити прапор, намалювавши російський "триколор" і отримавши назву Marinera. Після цього РФ, як написали західні медіа, нібито попросила США не нападати на корабель.

Пізніше з'ясувалося, що на його борту перебували 17 українців.

9 січня США захопили танкер Olina, що належав до кораблів, які перебували під санкціями.