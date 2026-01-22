Франция задержала танкер теневого флота РФ: Макрон озвучил детали

Утром 22 января военнослужащие ВМС Франции поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, находящегося под международными санкциями и подозреваемого в следовании под ложным флагом.

Операция проводилась в водах Средиземного моря при поддержке ряда союзников, сообщил в Х президент Франции Эмманюэль Макрон. Он подчеркнул, что она осуществлялась в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

"Начато судебное расследование. Судно перенаправлено. Мы полны решимости соблюдать международное право и обеспечивать эффективное исполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию агрессивной войны против Украины", – заявил Макрон, добавив, что нарушений терпеть никто не намерен.

Ресурс "Зеркало недели" обратил внимание на тот момент, что об операции Макрон сообщил в те же минуты, когда президент Владимир Зеленский выступал на форуме в Давосе, где упрекал Европу за слабость. Политик посетовал, что США захватывают нефтяные танкеры, а Европа — нет.

Відео дня

В декабре прошлого года агентство Radio France, занимающееся проверкой фактов, сообщило, что в 2025 году во французских портах зашло более 60 российских нефтяных танкеров. Эти танкеры в основном перевозят казахстанскую нефть, которая не подпадает под международные санкции, но проходит транзитом по трубопроводу через Россию.

Буквально на днях, 20 января, Соединенные Штаты Америки задержали в Карибском море нефтяной танкер Sagitta, который находится под санкциями и входит в теневой флот России. Танкер нарушил установленный президентом США Дональдом Трампом карантин для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне.

7 января Пит Хегсет пригрозил продолжить блокаду всего "теневого флота" РФ. В этот день стало известно о задержании танкера Bella-1, который почти неделю скрывался от береговой охраны США. Во время побега танкер решил сменить флаг, нарисовав российский "триколор" и получив название Marinera. После этого РФ, как написали западные медиа, якобы попросила США не нападать на корабль.

Позже выяснилось, что на его борту находились 17 украинцев.

9 января США захватили танкер Olina, принадлежавший к кораблям, которые находились под санкциями.