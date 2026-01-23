Російський танкер зійшов із курсу в Середземному морі: на борту 730 тисяч барелів нафти, — ЗМІ

Ще з одним нафтовим танкером російського тіньового флоту трапилася неприємність. Він зійшов із судноплавного маршруту, а його навігаційний статус змінився на "Not under command".

Борт Progress, що перевозив 730 тисяч барелів російської нафти марки Urals, втратив керування в Середземному морі, пише Bloomberg.

За інформацією ресурсу, судно класу LR2 з нафтою йшло на схід уздовж північноафриканського узбережжя в напрямку Суецького каналу. Пройшовши Алжир 21 січня вдень, танкер різко повернув на північ і зійшов із судноплавних шляхів.

У ранні години 22 січня його навігаційний статус змінився на "Not under command" ("Не управляється"), а швидкість впала приблизно до одного вузла, показують дані сервісів відстеження суден.

До полудня п'ятниці, 23 січня, судно Progress продовжувало дрейфувати на схід зі швидкістю близько 1 вузла.

Відео дня

Те, що танкер зійшов із судноплавного шляху, а його навігаційний статус змінився, може свідчити про якісь механічні неполадки на кшталт несправності кермового механізму, проблем із двигуном, втрату тяги або потужності, а також про "непередбачені пошкодження".

19-річний танкер Progress з листопада ходить під прапором РФ під управлінням петербурзької компанії Legacy Marine.

За інформацією Telegram-каналу ASTRA, він неодноразово міняв прапори і двічі з моменту внесення до "чорного списку" — назву.

Судно перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Канади, Австралії та України за перевезення російської нафти.

Буквально вчора президент Франції Емманюель Макрон заявив про те, що ВМС Франції затримали в Середземному морі підсанкційний нафтовий танкер із Росії. Танкер "тіньового флоту" РФ Grinch, що прямував із Мурманська, був перенаправлений на якірну стоянку після операції французького ВМФ. Прокуратура французького міста Марсель заявила, що розслідує ймовірне недотримання судном вимог про підтвердження громадянства.

Кадри затримання Францією російського танкера

20 січня те ж зробили США, затримавши в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, що перебуває під санкціями і входить до тіньового флоту Росії.